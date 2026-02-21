Estuvieron cerca de ser presidentes: Los candidatos que pudieron liderar el club blaugrana y que han pasado al olvido

El Barça es un club de grandes jugadores (Samitier, Kubala, Cruyff, Ronaldinho, Messi..) entrenadores míticos (Greenwell, Helenio Herrera, Michels, Cruyff, Guardiola..) pero también es una entidad en la que los presidentes han marcado la historia del club.

Joan Gamper, Miró-Sans, Agustí Montal padre e hijo, Josep Lluís Núñez o Joan Laporta son parte imprescindible para entender los más de 126 años de la historia del club.

Víctor Font perdió ante Joan Laporta las elecciones en el 2021 / Javier Ferrándiz

Para bien o para mal, los presidentes del Barça han marcado todas las etapas del club con sus decisiones. Aunque el paso del tiempo provoca que la memoria sea muy selectiva la mayoría de ellos han quedado en el recuerdo pero en su momento su cargo lo pudieron ocupar otros barcelonistas.

Bassat se vio sorprendido por Gaspart / Valentí Enrich

Los candidatos que optaron a la presidencia del club y que quedaron en segundo lugar (primero en las asambleas y luego en elecciones democráticas) fueron barcelonistas muy conocidos en su época pero ahora prácticamente nadie los recuerda.

¿Qué fue de ellos? ¿Por qué no lograron su deseo de presidir el club? Estos son los candidatos que tuvieron más cerca la posibilidad de dirigir a la mejor entidad deportiva del mundo.

Freixa, Laporta, Bartomeu y Benedito optaron a ser presidentes del Barça en el 2015 / Marc Casanovas

Amat Casajuana (1953)

Amat Casajuana, de 71 años, perdió las elecciones de 1953 ante Miró Sans en los primeros comicios en teoría democráticos del Barça. Las mujeres no podían participar y se detectaron irregularidades graves en el sistema de votaciones.

Casajuana, apoyado por las fuerzas conservadoras del club, abogaba por ampliar el campo de Les Corts mientras que Miró-Sans optaba por construir un nuevo estadio.

Amata Casajuana no consiguió ser presidente del Barça / FCB

El ingeniero industrial (Casajuana) perdió ante el empresario textil (Miró-Sans) por solo 301 votos de diferencia.

Jaume Fuset (1961)

Jaume Fuset perdió las siguientes elecciones (1961) que no se decidieron en una asamblea de socios compromisarios. El empresario joyero, con un programa progresista e innovador, sumó 98 votos pero Enric Llaudet le superó con 122 votaciones a su favor.

Jaume Fuset no pudo imponerse a Enric Llaudet / FCB

Fuset había sido directivo en la época de Miró-Sans pero no pudo llegar a cumplir su sueño de presidir el Barça.

Josep Maria Vendrell (1965)

Tampoco lo logró Josep Maria Vendrell que solo conquistó 35 votos frente a los 164 de Enric Llaudet. Pese a la crisis deportiva, la promesa de Llaudet de relanzar al club con la venta del campo de les Corts fue determinante.

Josep Maria Vendrell no conguió alcanzar la presidencia del Barça / FCB

Vendrell era un empresario hostelero y antiguo jefe de la Guardia Urbana de Barcelona que basó su campaña en la cuestión económica.

Pere Baret (1969)

Menos cómodo fue el triunfo electoral de Agustí Montal sobre Pere Baret. El padre de Montal ya había presidido el club en la época de Kubala y se impuso a un empresario con dudosas maneras que años después acabó condenado por un delito de estafa.

Pere Baret fue un candidato que generó muchas discusiones / FCB

Baret, después de una campaña populista y agresiva, estuvo solo a 14 votos de ser elegido presidente. Como directivo fue famoso por liderar la negociación de un regreso de Helenio Herrera al Barça.

Lluís Casacuberta (1973)

Con Johan Cruyff fichado y ya exhibiendo su calidad en el Camp Nou, Montal fue reelegido en diciembre de 1973 consiguiendo 902 votos por los 340 que logró Lluís Casacuberta.

Casacuberta había sido presidente del Europa y contaba entre su equipo con Joan Ignasi Brugueras y Francesc Catot que años después serían directivos vitales para Núñez.

Lluís Casacuberta no pudo imponerse a Agustí Montal / FCB

Casacuberta reconocía que el fichaje de Cruyff era un acierto de Montal pero relativizaba la importancia de las secciones y abogaba por ampliar el Camp Nou hasta una capacidad de 150 mil espectadores.

Ferran Ariño (1978)

Las primeras elecciones 100% democráticas de la historia blaugrana llegaron en 1978. Víctor Sagi era el gran favorito pero se retiró de una campaña que tuvo a tres candidatos: Núñez, Casaus y Ferran Ariño.

Ariño suponía el continuismo de la obra de Montal pero perdió las elecciones por un margen mínimo. El que había sido vicepresidente del club logró 9357 votos, unos mil apoyos menos que el ganador Josep Lluís Núñez.

Ferran Ariño perdió las elecciones de 1978 / Archivo

Ariño había sido acusado de comunista por Rexach y Cruyff mientras que Núñez, cercano a Alianza Popular, propugnaba despolitizar el Barça.

Sixte Cambra (1989)

Once años después de su elección, Núñez tuvo que medirse con el empresario y consultor Sixte Cambra para poder continuar dirigiendo el Barça. El entorno de Jordi Pujol y del partido que gobernaba Catalunya (CIU) impulsó de manera oficiosa a Sixte Cambra como alternativa al nuñismo.

Sixte Cambra y Núñez años después de ser rivales electorales / J.Monfort

A Cambra le faltó carisma para derrotar a un presidente que tras una década de volantazos en el proyecto deportivo había encauzado el rumbo con Johan Cruyff como entrenador.

Ángel Fernández (1997)

Ángel Fernández fue el último candidato que intentó derrotar al nuñismo sin éxito en 1997. El empresario del sector de la construcción apenas logró poco más de cinco mil votos ante una base sólida del barcelonismo (25 mil votos) fiel a Núñez.

Ángel Fernández saluda a Josep Lluís Núñez / Javier Ferrándiz

De esta precandidatura salió el movimiento opositor Elefant Blau liderado por Joan Laporta.

Lluís Bassat (2000 y 2003)

El joven abogado apoyó a Lluís Bassat en las elecciones del 2000 dónde se decidía el relevo del sempieterno Núñez. Aunque el prestigioso publicista era el gran favorito, el vicepresidente de Núñez Joan Gaspart ganó las elecciones bajo el efecto de la inminente fuga de Figo al Real Madrid.

Lluís Bassat tuvo a Laporta como aliado y rival en las dos elecciones en las que se presentó para dirigir el Barça / Paco Largo

Tres años después Laporta decidió presentarse en solitario y venció de manera inesperada las elecciones ante un Lluís Bassat que por segunda vez consecutiva tenía todo a favor para salir escogido.

Guardiola era el director deportivo de la candidatura de Bassat en el 2003 / Fernando Zueras

Bassat se presentó con el aval de Pep Guardiola que era el director deportivo de una candidatura que recogía el 'establisment' de la burguesía catalana.

Agustí Benedito (2010)

En el 2010, tras siete años de laportismo Agustí Benedito fue la revelación de las elecciones superando a Jaume Ferrer y Marc Ingla pero el gran favorito, Sandro Rosell, se impuso por goleada.

Curiosamente los cuatro candidatos habían formado parte de la candidatura de Laporta en el 2003.

Agustí Benedito fue candidato en dos elecciones diferentes / Valentí Enrich

Benedito, empresario del sector del motor, volvió a presentarse en el 2015 pero entonces quién acabó segundo fue Joan Laporta tras Bartomeu.

Víctor Font (2021)

El propio Joan Laporta ganó las últimas elecciones superando a un Víctor Font que lucha actualmente por no repetir los casos de Bassat y Benedito y evitar así perder dos elecciones de manera consecutiva. Font sumó 16.679 votos en las elecciones del 2021.

Víctor Font quedó segundo en las elecciones del 2021 / Valentí Enrich

El 15 de marzo conoceremos al próximo presidente del Barça... y también al candidato barcelonista que se quedará a un paso de lograrlo. ¿Se repetirá la historia?