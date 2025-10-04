“Estuve un mes con Pedri y no le vi perder un solo balón”

Pocos futbolistas están recibiendo tantos elogios como Pedri en los últimos meses. Desde que el canario ha aparcado las lesiones musculares, se ha convertido en uno de los mejores mediocampistas del mundo. Hay unanimidad en el mundo del fútbol: el debate está entre él y Vitinha.

Con Pedri la única duda que había eran las lesiones, porque su nivel no es nuevo. Ya antes de lograr la estabilidad de ahora demostró que era un mediocampista especial. Koeman fue el primero que comprobó rápidamente que estaba para ser importante con el Barça.

Antes de verlo entrenar se especuló con la posibilidad de que se fuera cedido, pero el neerlandés no tuvo dudas que había que apostar por él. Una temporada antes, ya revolucionó la Segunda en Las Palmas, cuando jugaba en posiciones más adelantadas.

David Larrubia, jugador del Málaga CF. / Álex Zea

También en las inferiores de la selección causó un gran impacto. Lo ha recordado el futbolista del Málaga, David Larrubia, que coincidió con él en el Mundial sub'17 se celebrará del 26 de octubre al 17 de noviembre en Brasil en 2019. El camino de la selección española sub 17 en el Mundial se acabó en cuartos con un duro correctivo ante Francia (1-6). Pedri fue titular, y no así Larrubia, en una selección con futbolistas como Ilaix, Turrientes o Robert Navarro.

Larrubia descubrió en Pedri un futbolista muy especial. "Si hablo de Pedri me quedo corto. Estuvimos como un mes de concentración allí en Brasil entrenando todos los días y no le vi perder un balón en un entrenamiento en un mes", empezó diciendo en una entrevista en el canal Supabros.

"O sea, en 30 días no le vi perder un balón en un entrenamiento. Era tan diferente a los demás". El futbolistas del Málaga sueña ahora con volver a coincidir algún día de nuevo en la selección. "Ojalá se pueda dar algún día".