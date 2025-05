Estupor en Polonia por la decisión con Lewandowski

Sorprendente decisión de Lewandowski y de la selección polaca. El delantero, segundo en la tabla del 'Pichichi' y de la Bota de Oro y que ha terminado la temporada 2024/25 con 42 goles oficiales, tendrá a partir de ya un mes y medio de vacaciones. Renuncia (en connivencia con el seleccionador Michał Probierz) a acudir a esta próxima ventana de selecciones en la que el combinado nacional tiene un amistoso ante Moldavia y otro de clasificación para el Mundial de 2026, vital, frente a Finlandia.

En clave Barça, sin duda es una noticia estupenda que el delantero, que cumple en un par de meses 37 años, pueda desconectar y hacer un 'reset'. En el club hay esperanzas de que Lewy todavía pueda tener, al menos, una temporada más marcando diferencias y rindiendo como un delantero TOP mundial. Repetir un curso como el que acaba de terminar es harto complicado, pero la profesionalidad y la 'obsesión' del polaco por cuidarse al extremo dan alas a ese pensamiento.

2026, EL ÚLTIMO CON POLONIA

Ahora bien, en Polonia la noticia no era, para nada, esperada. El combinado que dirige Probierz tiene un compromiso determinante frente a Finlandia. Quieren estar sí o sí en la próxima Copa del Mundo en lo que sería, previsiblemente, la despedida de Robert. El ariete tiene previsto retirarse de la selección el verano de 2026.

Flick charla con Lewandowski junto a Cubarsí y Lamine en un entrenamiento / SPORT

Polonia marcha primera con 6/6. Pero la gran favorita del Grupo G clasificatorio para el Mundial es Países Bajos. Los neerlandeses todavía no han debutado en esta fase. De esta forma, quedaría una segunda plaza para disputar la repesca. Y ahí Polonia deberá batallar, previsiblemente, con Finlandia, con la que se ve las caras el próximo 7 de junio.

SORPRESA

Consultadas fuentes de varios periodistas polacos, ha generado bastante estupor en el país la no presencia de Lewy ante un encuentro tan relevante. "Ha sido una noticia chocante en Polonia porque para nosotros el partido fuera ante Finlandia será crucial en la lucha por estar en el Mundial. No descartaría que Lewy se retirara de la selección antes de tiempo si Polonia no está en el Mundial".