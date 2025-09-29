Estupor entre el barcelonismo por la última iniciativa en Montjuïc

Las Penyas del FC Barcelona han reaccionado con estupor por la iniciativa que tuvo el club durante el partido ante la Real Sociedad. Para conseguir un buen ambiente, algunos empleados del club mostraron unas pancartas pidiendo que los seguidores dieran un mayor aliento al equipo.

"Levanta tu bufanda", fue el cartel que se pudo leer en el estadio de Montjuïc alzado desde la pista de atletismo. La entrada fue excelente con 50.103 espectadores, pero sigue sin funcionar la Grada d'Animació y a menudo se echa de menos más ruido en el estadio.

La Penya Alomogávers difundió uno de estos vídeos en los que se veía a una empleada del club alzando el cartel. La importancia de la afición era máxima para remontar el partido ante los realistas después de que Odriozola pusiera un peligroso 0-1 en el marcador.

El ambiente de Montjuïc siempre ha sido muy cuestionado por tener un talante muy diferente al del Camp Nou. Muchos de los seguidores que ascienden a la montaña olímpica son turistas y no tienen el hábito de gritar o levantar al equipo en momentos delicados.

Los esfuerzos del club para lograr una mejor atmósfera en Montjuïc son innegables, pero a veces cuesta que el público se enganche. El próximo partido ante el PSG se espera mucho más caliente y quizá no será necesario arengar a los aficionados por la emoción del choque.