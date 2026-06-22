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FC BARCELONA

El Barça estudia alternativas a Julián Álvarez y Kane

El conjunto azulgrana tiene cuatro delanteros en la recámara por si no puede incorporar al argentino o al inglés

Dani Olmo: "Julián es uno de los mejores nueves del mundo"

Dani Olmo: "Julián es uno de los mejores nueves del mundo"

Dani Olmo: "Julián es uno de los mejores nueves del mundo" / SPORT

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Mario Roldán

Mario Roldán

El FC Barcelona sigue rastreando el mercado de delanteros ante el rechazo del Atlético de Madrid a negociar por Julián Álvarez y la reciente negativa de Harry Kane a firmar por el club azulgrana. Por ello, Deco ya maneja cuatro alternativas para reforzar una posición que ha quedado debilitada con la salida de Robert Lewandowski.

Hace unos días, SPORT informó de que el Barça está tras la pista de Junior Kroupi, futbolista francés que ha cuajado una gran temporada en la Premier League con el Bournemouth, en el que ha marcado 13 goles en 33 partidos. El canterano del Lorient, del que se marchó el verano pasado por 13 millones de euros, es un ariete rápido y ágil, que se asocia bien con sus compañeros. No obstante, es una apuesta arriesgada, porque solo tiene 19 años.

Junior Kroupi celebra su golazo al City

Junior Kroupi celebra su golazo al Manchester City / @juniorkroupi22

Mikel Oyarzabal, que este pasado domingo anotó un doblete en el Mundial, es otra de las opciones que hay sobre la mesa de la directiva azulgrana, ya que conoce LaLiga y ha jugado con muchos jugadores del Barça en la Selección. El jugador de la Real Sociedad, de 29 años, vive un momento dulce de forma, pues ha marcado 18 goles en una temporada culminada con la consecución de la Copa del Rey.

Por otro lado, el FC Barcelona también tiene vigilado en este Mundial a Gonçalo Ramos. El portugués pertenece a Gestifute, la agencia de representación de Jorge Mendes, por lo que sería más asequible llegar a un acuerdo. Además, el delantero del PSG no cuenta con la total confianza de Luis Enrique, con el que no ha disputado ningún encuentro como titular en la Champions esta temporada. Aun así, ha podido anotar doce dianas en 45 partidos entre todas las competiciones.

Sesko celebrando su gol ante el Everton

Sesko celebra un gol ante el Everton / MUFC

Los mismos goles ha marcado Benjamin Sesko en su primer año en el Manchester United, con el que ha participado en 32 encuentros. El esloveno, que aterrizó en Old Trafford procedente del Leipzig por 76,5 millones de euros, no se ha consolidado en el once de los 'Red Devils', ni con Rúben Amorim ni con Michael Carrick.

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Pese a que la prioridad continúa siendo incorporar a Julián Álvarez o Harry Kane, Deco maneja varias opciones B, todas ellas de un perfil diferente. Asimismo, el director deportivo está valorando qué es mejor: incorporar a un delantero de talla mundial por 150 'kilos', como el argentino, o a uno de 'clase media', pero por 50 o 60 millones de euros, como Kroupi, Oyarzabal, Sesko o Gonçalo Ramos.

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