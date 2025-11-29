Un estreno y dos novedades de Flick en la lista contra el Alavés

Si contra el Athletic Club el Barça dio a conocer la lista de convocados apenas dos o tres horas antes del encuentro, frente al Alavés, a priori, el club seguirá la misma tónica. Hansi Flick sabe desde hace un par de días que no podrá contar ni con Fermín López (lesionado en el sóleo, dos semanas de baja) ni con Ronald Araujo, que sufre un virus estomacal que no debería impedirle estar el próximo martes contra el Atlético de Madrid.

En la sesión de ayer ni uno ni otro participó sobre el verde. Sí lo hizo un Pedri González que ya estuvo trabajando con el grupo el jueves y que regresará a una lista de convocados tras caer lesionado en el Clásico el pasado 26 de octubre. Un mes después, el de Tegueste está recuperado de su lesión en el bíceps femoral y será un refuerzo de lujo para Flick.

EN BUSCA DE RECUPERAR LA MORAL TRAS EL CHELSEA

El técnico de Heidelberg quiere recuperar la senda del triunfo y de las buenas sensaciones tras la dura caída en Stamford Bridge en Champions. Partido muy deficiente del cuadro azulgrana, que ya enterró sus opciones con la expulsión de Araujo en la primera mitad.

Flick, junto a sus jugadores en un entrenamiento / Dani Barbeito

En Liga, los barcelonistas acumulan tres victorias seguidas (Elche, Celta y Athletic) y ahora apuntan hacia el cuadro babazorro. Ya en la sesión de ayer, Hansi citó por las bajas a Jofre Torrents y Tommy Marqués. A los dos los hemos visto de forma regular en estos primeros meses en los entrenamientos con el primer plantel.

JOFRE YA ES 'VETERANO'

Jofre ha entrado ya en un buen puñado de convocatorias e incluso ha llegado a debutar de forma oficial (dos ratitos contra Mallorca y Valencia). Por su lado, Tommy todavía no se ha estrenado en una lista. Según ha podido saber SPORT, salvo sorpresa lo hará de cara al encuentro de esta tarde en el nuevo Spotify Camp Nou.

Tommy se entrenó con Eric, Olmo y Rashford / Valentí Enrich

En el segundo encuentro en el remodelado coliseo barcelonista y en el marco de la celebración del 126 aniversario, el centrocampista podrá vivir la experiencia. También Jofre. El hecho de que el Barça Atlètic juegue domingo (y no sábado) en Barbastro también empuja a que Flick pueda engrosar la lista.

En caso de que no necesite precisar de ellos, la idea sería que ambos se desplazarán a territorio altoaragonés el domingo junto a sus compañeros del filial para el importante partido del Grupo 3 de Segunda RFEF.