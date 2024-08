Estreno en Montjuïc pendientes de Dani Olmo

Montjuïc se viste de gala para acoger el estreno como local de la ‘era Flick’ en partido oficial. Entre medio de un mercado agitado, el balón pasa a ser el protagonista ni que sea por unas horas. El destino ha querido que el rival sea el Athletic Club con su nuevo dorsal ‘10’ como referente. Nico Williams, no cabe duda, acaparará todos los focos, y además, apunta a su primera titularidad. Pero el conjunto azulgrana debe abstraerse de todo ello para sumar los tres puntos y dar continuidad a la esperanzadora victoria de Mestalla (1-2).

Incógnitas y regresos

Si Nico es la 'atracción', Dani Olmo es la gran incógnita. El egarense está para jugar, Flick le espera, y así lo reconoció el técnico ante la prensa, pero necesita ser inscrito y con la salida de Gündogan no ha sido suficiente. El tiempo apremia.

El entrenador del Barça habla en la previa del duelo ante el Athletic, sobre Christensen, Nico Williams y Koundé / PERFORM

Pedri y Fermín son otros de los dos nombres propios de la actualidad azulgrana en lo futbolístico. El tinerfeño ofreció muy buenas sensaciones en Valencia y podría ser ya de la partida en una posición, la de mediapunta, que sigue carísima. También la ocupa un Fermín hijo predilecto de El Campillo, y a este paso, de todo el barcelonismo. Podría tener sus primeros minutos.

Quien no estará casi seguro es Andreas Christensen, que se quedó en el gimnasio en la sesión previa por unas molestias en el tendón de Aquiles que se reproducen en un momento en que al danés se le ha situado en el mercado.

Dani Olmo sonríe en la sesión previa al Barça-Athletic Club / Dani Barbeito

El papel de la afición

En cualquier caso, Hansi Flick se reafirma en no poner excusas y cuenta con un once más que capacitado para doblegar al Athletic. El ‘caso Nico Williams’, que llegó a ilusionar a muchos aficionados azulgranas, que ya lo veían haciendo diabluras en las bandas junto a su amigo Lamine, puede motivar un Montjuïc algo más metido en el partido y no tan ‘turístico’ como acostumbra por estas fechas. El proyecto de Hansi Flick necesita ser arropado.

El debate está ahí. Los hay que ven peor plantilla que la temporada pasada tras los pocos fichajes y salidas como la de Gündo, y los hay que piensan que, con el empuje de canteranos como Marc Bernal, Casadó y la confirmación de Fermín, hay motivos para estar ilusionados. Lo cierto es que el Barça de Flick ha empezado con buen pie y de ganar al Athletic Club, se irá a domir con 5 puntos de ventaja sobre un Real Madrid que recibe este domingo (17.00 horas) al Valladolid. Para los que piensan que no hay nada que hacer contra Mbappé y compañía, como mínimo, sería una buena manera de poner presión.