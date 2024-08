Estreno bajo mínimos de la 'Era Flick'

La ‘Era Flick’ empieza oficialmente hoy en Mestalla (21.30 h) con un Barça mermado por las lesiones, pendiente hasta última hora de las inscripciones y con el mercado en plena ebullición. Un debut exigente, en un campo históricamente hostil, pero con un Flick que parece haberse impuesto un discurso optimista: “No hay quejas ni excusas. En las cosas que no podemos cambiar, no vamos a dedicar tiempo a pensarlas”.

El alemán está enviando un mensaje positivo en todas las comparecencias públicas. Asegura que cuenta con una plantilla competitiva, recuerda que varios jugadores volverán a estar disponibles tras el parón liguero, y está satisfecho con lo que ha visto en pretemporada.

El único borrón

El Gamper fue el único borrón, un encuentro que encendió las alarmas porque mostró los peores vicios de la temporada pasada: desorden defensivo y presión defectuosa. Ayer, Flick dio su versión de lo ocurrido: el equipo pagó la carga de trabajo de los entrenamientos de las últimas semanas ante el Mónaco. La pretemporada también ha servido para seguir reivindicando el valor de los jóvenes con tres grandes protagonistas, Pau Víctor, Marc Bernal y Casadó. Los tres apuntan a piezas importantes en este comienzo de Liga del Barça.

Ante el Valencia, Flick no podrá contar con los lesionados Gavi, De Jong, Araujo y Ansu, además de Dani Olmo, fichaje estrella de la temporada, que de momento no está inscrito y el propio Flick aún no lo ve en la forma física adecuada para competir.

El técnico alemán está obligado a adaptarse a unas condiciones complejas, aunque ayer recibió algunas buenas noticias con la inscripción de Iñigo Martínez, Pau Víctor, Casadó y Pablo Torre. El Barça ha pasado, en cuestión de semanas, de ilusionarse con la posibilidad de Nico Williams a celebrar la inscripción de Iñigo Martínez un día antes del debut liguero.

No es nada nuevo, desde hace varias temporadas, el club tiene que lidiar con el fairplay financiero y también se ha acostumbrado a movimientos en el mercado ‘in extremis’. En este sentido, la plantilla está lejos de estar cerrada tanto en el capítulo de entradas, (se trabaja para incorporar un extremo izquierdo) como de salidas, con futbolistas como Lenglet, Vitor Roque, Ansu Fati y Mika Faye en todas las quinielas. Hasta el 30 de agosto a las 23.59 todo es posible: incluso un último volantazo del Caso Nico o el regreso de Cancelo.

Hasta poder definir la plantilla definitiva, el gran reto de Flick será lograr que el equipo salga bien parado de las primeras cuatro jornadas ligueras: Valencia, Athletic (Montjuïc, 24-08), Rayo Vallecano (Vallecas, 27-08), Valladolid (Montjuïc, 31-08).

Después llegará el parón y, una vez se reanude la competición, el técnico ya contará con muchos más jugadores disponibles y la plantilla definitiva.

Competir con el Madrid

La papeleta de Flick está temporada no es sencilla. Menos aún tras los movimientos en el mercado del Madrid. Los blancos, que ya lograron la Supercopa de Europa el miércoles, han incorporado a Mbappé, un futbolista capaz de aportar 40 goles.

El Barça deberá competir esta temporada ante un Madrid más maduro con una base de futbolistas jóvenes llamados a marcar diferencias, uno de ellos entre los más especiales del mundo. Lamine Yamal, ya con su padre dado del alta tras el gran susto de esta semana, está llamado a convertirse en la figura indiscutible de la Era Flick.