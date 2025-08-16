Estreno fallido: el 'problema' del Barça en Mallorca

El estreno liguero del FC Barcelona frente al Mallorca llega con polémica antes incluso de que ruede el balón, y no será por las inscripciones. El club azulgrana compartió esta mañana en redes sociales el tradicional edit de ‘Día de Partido’ y, como acostumbra, en él ofrecía pistas sobre la equipación que lucirá el equipo de Hansi Flick en Son Moix.

Lo sorprendente es que la imagen oficial mostraba a Lamine Yamal, Ronald Araujo y Pedri vestidos con la tercera camiseta de la pasada temporada, lo que ha provocado un alud de comentarios en redes sociales en los que no se entendía qué pasaba con los nuevos 'kits' de este año.

¿Quién elige la equipación que se utilizará?

Fuentes consultadas por SPORT han confirmado que la elección final no depende directamente de la entidad. Se trata de una decisión del director de partido de LaLiga, quien valida las propuestas que ambos clubes suben previamente a la aplicación oficial ‘Kit Selector’ de la competición. En última instancia, una vez pasado ese filtro y si el día de partido existe alguna irregularidad antes de saltar al terreno de juego, es el árbitro principal –en coordinación con el CTA– quien tiene potestad para ordenar un cambio y garantizar que se respeten las combinaciones aprobadas.

De esta forma, el Barça debutará en la Liga 2025/26 con una equipación que no pertenece a ninguna de las tres nuevas, dos de ellas ya presentadas este verano. No será ni la clásica azulgrana –una decisión habitual frente a un rival como el Mallorca que viste justamente de rojo y puede confundirse sobre todo por televisión con el difuminado azulgrana–, ni la segunda de la temporada, la “Mamba Mentality” inspirada en Kobe Bryant, cuyo dorado combinado con pantalón y medias negras coincide demasiado con la indumentaria local en lo que se refiere a la parte inferior de la equipación.

Tampoco se aceptó la tercera, aún no estrenada oficialmente, que recupera un tono anaranjado muy similar al que el club ya vistió en las temporadas 2009/10 y 2010/11, con carácter ‘vintage’ y diseñada bajo la inspiración de la icónica línea Total 90 de mediados de los 2000.

Pese a la variedad de combinaciones que presentan los tres 'kits' del Barça de este curso, el debut oficial deberá esperar: no será en Mallorca ni, como ha podido confirmar este diario, tampoco en la segunda jornada frente al Levante, donde el mismo problema de coincidencia cromática obligará a repetir la tercera de la 24/25.