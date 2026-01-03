Estreno de alto voltaje para el Barça contra el Espanyol

Arranca el 2026 para el FC Barcelona y lo hace por todo lo alto. Casi sin tiempo de haber digerido las uvas, los blaugranas vuelven a calzarse las botas para enfrentarse este sábado al Espanyol (21:00 horas) en uno de los derbis más calientes de la historia reciente. Ambos equipos llegan en un espléndido estado de forma y Joan Garcia ha acaparado todas las miradas en los días previos al derbi.

El RCDE Stadium será el escenario del primer partido para los de Hansi Flick, después de cerrar un sobresaliente 2025 y, además, hacerlo como líderes en solitario con 46 puntos. Son cuatro unidades más que las que tiene el Real Madrid en su casillero, segundo clasificado, que podrían verse aumentadas hasta siete si los culers suman una nueva victoria. Más presión todavía para el equipo de Xabi Alonso, que recibe (sin Mbappé, lesionado con un esguince en la rodilla izquierda) al Betis este domingo a las 16:15 horas.

Lograr una victoria contra el Espanyol sería la mejor manera de demostrar que el equipo ha regresado de las vacaciones navideñas con las pilas cargadas. Además, permitiría al vestuario viajar a Arabia Saudí para competir por el primer título en juego de la temporada con plena confianza. Recordemos que los catalanes disputarán la semifinal frente al Athletic Club el miércoles (20:00 horas) y, en el caso de superar a los leones, la final la disputarían el domingo ante el vencedor de la otra eliminatoria entre Atlético y Real Madrid.

El derbi de Joan

Ahora bien, si hay un nombre que ha acaparado todos los focos durante los días previos a este encuentro y que seguirá siendo el protagonista durante los 90 minutos que dure el partido es Joan Garcia. El guardameta blaugrana se enfrentará por primera vez a su exequipo, después de que el FC Barcelona abonase en verano su cláusula de rescisión (25 millones de euros más IPC) al conjunto perico.

Una decisión tan acertada como controvertida que ha irritado hasta límites denunciables a la afición perica, que califica este movimiento como una traición. Un cambio de equipo que parecen no perdonarle nunca, a pesar de ser el gran artífice de la permanencia durante el curso pasado. Se espera un recibimiento muy hostil en Cornellà-El Prat, aunque el guardameta de Sallent está mentalmente preparado y se siente fuerte para afrontar dicho ambiente.

Con la voluntad de rebajar la tensión establecida en el ambiente, únicamente, por la masa social blanquiazul, el Espanyol emitió un comunicado en el que hizo "un llamamiento a la calma, al respeto y al buen comportamiento de nuestra afición", a la vez que confirmaba la prohibición de exhibir cualquier distintivo del FC Barcelona en todas las zonas del estadio y la instalación de una red entre la grada y ambas porterías para evitar el lanzamiento de objetos.

Más allá de la polémica alrededor de Joan Garcia, hacía tiempo que no se vivía un derbi entre Barça y Espanyol llegando los dos equipos en tan buen nivel de forma. Los blaugranas no pierden desde su visita a Stamford Bridge y encadenan siete victorias; mientras que los pericos, a pesar de haber quedado eliminados de la Copa frente al Atlético Baleares, suman cinco jornadas consecutivas sumando los tres puntos: son quintos en la clasificación y establecidos en posiciones europeas desde hace dos meses. Tenemos por delante un partido de alto voltaje, pero, sobre todo, esperemos que de buen fútbol.