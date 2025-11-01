¿Qué son las estrellas que lleva Lamine Yamal en la cara?

Lamine Yamal volvió a ser noticia por su 'look' en el entrenamiento del Barça. El de Rocafonda lució unas pequeñas estrellas adhesivas en la mejilla, visibles durante la sesión de trabajo en la Ciutat Esportiva.

No es la primera vez que el futbolista de Rocafonda aparece con estos parches —ya los había llevado en las previas de los partidos en el Estadi Olímpic—, pero esta vez su presencia ha coincidido con un momento especialmente mediático en su entorno, dentro y fuera del campo.

Semana movida

En lo deportivo, Lamine sigue sin estar al cien por cien. Hansi Flick confirmó en rueda de prensa que el extremo arrastra molestias derivadas de la pubalgia que le limita en los cambios de ritmo y la continuidad en los partidos. “Tiene dolor”, reconoció el técnico, que por lo menos ha podido contar con su mejor jugador, aunque no a su 100%, en los últimos encuentros ante Girona, Olympiacos y Real Madrid. Y es que, aunque limitado, su compromiso no se discute: sigue entrenando, compitiendo y asumiendo la exigencia de un Barça que lo necesita en plenitud.

En lo que va más allá del césped, no ha sido la semana más fácil para el canterano. Todo empezó en la previa del Clásico, cuando sus declaraciones en la Kings League generaron una polémica amplificada tras el partido ante el Real Madrid. Desde entonces, cada gesto del jugador ha sido analizado al milímetro, con debates diarios en tertulias y redes sociales. El club, por su parte, ha cerrado filas en torno a él e incluso ha querido minimizar sus apariciones públicas. Tanto el Barça como Flick han transmitido públicamente su apoyo total al futbolista, que apenas tiene 18 años.

A ese torbellino se ha sumado su vida personal. El propio Lamine habría confirmado recientemente su ruptura con la cantante Nicki Nicole, poniendo fin a los rumores sobre su distanciamiento. “No estamos juntos”, aseguró el jugador a Javi Hoyos, desmintiendo además cualquier infidelidad: “Simplemente, nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación”.

Qué son las estrellas que luce Lamine

Lejos de ser un accesorio estético sin sentido, los parches que lleva Lamine tienen una función dermatológica. Se trata de un producto cada vez más común entre deportistas y jóvenes: unos apósitos transparentes o decorativos que se colocan sobre granos o pequeñas irritaciones.

Su objetivo es proteger la piel, absorber el exceso de grasa, acelerar la cicatrización y evitar que la zona se toque o se infecte. Además, muchos de ellos incluyen ingredientes como ácido salicílico o centella asiática, que ayudan a desinflamar y mantener un entorno limpio para la curación. En resumen: un tratamiento práctico que, con la naturalidad propia de su generación, el joven culé ha integrado en su rutina diaria sin esconderlo ante las cámaras.