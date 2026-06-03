Cuando las estrellas del Atlético podían fichar por el Barça

Hubo un tiempo en el que las relaciones con el Atlético en lo que a los fichajes se refiere eran mucho más fluidas. Es díficil saber exactamente qué ha ocurrido para que los colchoneros se muestren tan beligerantes con el interés que tiene el Barça por Julián Álvarez, siendo este el día a día de un mercado de fichajes que, además, es multidireccional. También hay futbolistas que interesan en el Metroplitano y juegan en el Camp Nou: Casadó es uno de ellos.

La sensación que transmite actualmente el Atlético de Madrid es la de un club dispuesto a levantar un muro frente al interés del Barça por una de sus grandes estrellas. Y no parece que la llegada a la dirección deportiva de Mateu Alemany sea casual y no tenga nada que ver con la postura de la entidad. No siempre fue así. Hubo una época en la que las figuras rojiblancas sí podían acabar vistiendo de blaugrana sin que ello supusiera un problema institucional. De hecho, esa era la preferencia por encima de otros grandes clubs, por ejemplo el Real Madrid.

Mateu Alemany, Director de Fútbol del atlético de Madrid / EFE

Uno de los precedentes más llamativos tiene como protagonista a otro delantero argentino: Sergio Agüero. En 2011, el Kun decidió poner fin a su etapa en el Atlético tras cinco años y más de cien goles. Su prioridad era fichar por el Real Madrid, pero ahí se encontró con la oposición frontal de Miguel Ángel Gil Marín. El por entonces ya consejero delegado rojiblanco dejó una frase que, con el paso de los años, adquiere un valor especial viendo lo que sucede ahora con Julián: "El jugador no va a ir al Real Madrid. Al Barcelona puede ir y al Alcorcón también".

Kevin de Bruyne, junto al Kun Agüero en 2015 / Agencias

El límite en aquella época estaba en el Real Madrid, pero ahora parece que el Barça es también una línea roja que el Atlético no quiere atravesar. Gil Marín estaba dispuesto a bloquear el destino elegido por el futbolista y la entidad blaugrana no estaba en la lista negra del director general. Al final, el Kun acabó fichando por el Manchester City porque el Barça, de hecho, tenía otros planes para su ataque.

Sin embargo, con el tiempo sí se dieron otras operaciones que el tiempo diría si iban a ser beneficiosas para las dos partes, pero que se realizaron sin problemas y sin que, más allá de la tensión que pueda generarse durante las negociaciones, fuera ningún problema entenderse como profesionales entre dos de los clubs más grandes de la Liga.

Operaciones que sí aceptaron de ida y vuelta

El primero fue David Villa, que dejó el Barça para incorporarse al Atlético en una operación que terminó siendo decisiva para la conquista de LaLiga rojiblanca de 2014. Años después llegaría otro movimiento de enorme impacto: Arda Turan cambió el Metropolitano por el Camp Nou en una operación valorada en 34 millones de euros más siete en variables.

David Villa. / EFE

Pero el gran terremoto llegó en 2019. El Barça decidió pagar los 120 millones de euros de la cláusula de rescisión de Antoine Griezmann para llevárselo desde el Atlético. La operación provocó tensiones, acusaciones cruzadas y una enorme polémica institucional, pero terminó consumándose igualmente. El delantero francés acabó vistiendo de blaugrana pese a la evidente incomodidad rojiblanca.

Griezmann llegó al Barça procedente del Atlético / SPORT

Incluso en sentido inverso las relaciones entre ambos clubes habían sido relativamente fluidas. Además de Villa, el Atlético incorporó años más tarde a Luis Suárez, una salida que acabó convirtiéndose en una de las operaciones más dolorosas para el Barça, ya que el delantero fue decisivo en el título liguero conquistado por el conjunto de Diego Simeone.

Julián Álvarez y Lamine Yamal, en un Atlético de Madrid-FC Barcelona de esta temporada / Valentí Enrich

Por eso, el escenario actual resulta tan llamativo. El Atlético se ha mostrado especialmente molesto con los movimientos del Barça alrededor de Julián Álvarez. Los mensajes publicados por la entidad rojiblanca en redes sociales durante las últimas semanas reflejan una tensión evidente. Sin embargo, la historia demuestra que el problema nunca fue el Barça.

Habrá que ver si los precedentes, que los hay, acaban obligando a entender a Gil Marín que la postura de Mateu Alemany de bloquear el traspaso no es del todo profesional y que, más allá de defender los intereses de su proyecto, bloquear la salida de un futbolista que no quiere seguir junto a Simeone no es la postura más inteligente.