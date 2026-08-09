Se estrecha el cerco con Rodri: Maresca le cita el miércoles a entrenar con el Manchester City

El Barça sigue avanzando en la operación por Rodri, aunque desde todas las partes implicadas continúan transmitiendo prudencia mientras no exista un acuerdo definitivo. En ese contexto deben entenderse también las palabras de Enzo Maresca, que este domingo fue claro al referirse al futuro inmediato del futbolista. El Barça, por su parte, está ya con el segunda oferta mientras que el City pide 80 millones.

“En este momento, parece que el miércoles estará en Manchester”, aseguró el técnico, una declaración que responde a la situación contractual actual. Mientras el traspaso no esté completamente cerrado, Rodri sigue perteneciendo a su club y, por tanto, debe cumplir con la planificación prevista.

La postura de Maresca resulta lógica. El entrenador defiende sus intereses y cuenta con el jugador mientras oficialmente siga formando parte de su plantilla. Otra cosa es lo que pueda suceder en las próximas horas si Barça y club inglés consiguen terminar de encajar las últimas piezas de una negociación que ha avanzado durante el fin de semana.

HONG KONG (China), 01/08/2026.- Manchester City's manager Enzo Maresca (C) gestures during the pre-season friendly match between Manchester City and Inter Milan in the Hong Kong Football Festival 2026 at the Kai Tak Stadium in Hong Kong, China, 01 August 2026. (Futbol, Amistoso) EFE/EPA/WUN SUEN / WUN SUEN / EFE

En el conjunto azulgrana, precisamente, estos últimos días se han aprovechado para dar pasos hacia la llegada del futbolista. La voluntad del Barça es acelerar al máximo la operación para que el nuevo refuerzo pueda incorporarse cuanto antes a la dinámica de Hansi Flick, que desea disponer de él prácticamente de inmediato.

El objetivo del técnico alemán sería poder tener a Rodri ya el próximo día 12 en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, una fecha que obliga a las partes a intentar resolver la operación con rapidez si quieren que el jugador se incorpore sin más demora a los entrenamientos.

El Barça mantiene la calma

Eso no significa que el acuerdo pueda darse todavía por hecho. Fuentes conocedoras de la negociación ya pedían calma el viernes, precisamente porque todavía quedaban aspectos por resolver antes de poder considerar el fichaje completamente cerrado.

La evolución durante el fin de semana ha sido positiva, pero el mensaje continúa siendo el mismo: mientras falten detalles y documentos por cerrar, ninguna de las partes quiere precipitarse.

Rodri del Manchester City celebra tras marcar el 2-2 equalizer ante el Aston Villa / EFE/EPA/ANDREW YATES

Por eso, las palabras de Maresca no deben interpretarse necesariamente como un cambio de escenario ni como un freno a la operación. Simplemente describen la realidad del momento. Hoy, Rodri sigue citado para estar el miércoles en Manchester. Si el traspaso se completa antes, el escenario cambiará.

Una vez exista luz verde definitiva, llegará también el momento de que el futbolista se despida de Manchester y emprenda rumbo a Barcelona. El Barça trabaja para que ese momento llegue cuanto antes y Flick espera poder contar con su nuevo jugador desde el inicio de esta nueva fase de preparación.