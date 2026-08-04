La estrategia del PSG para fichar a Ferran Torres

El PSG va a por Ferran Torres y tienen el convencimiento de que la operación puede salir adelante. Desde los primeros contactos durante el Mundial, cuando el jugador accedió a escuchar a los parisinos, las conversaciones han ido avanzando y creen que pueden llegar a buen puerto a pesar de que Ferran aún no ha dado el OK definitivo a la operación. El periodista Mateo Moretto explicó en 'Jijantes' que la intención del PSG es realizar ya un movimiento oficial con el Barça para comenzar negociaciones directas entre clubs con el objetivo de cerrar el traspaso entre esta semana y principios de la próxima y evitar así que el delantero deba reincorporarse a la disciplina del equipo, algo que podría alejar el objetivo.

El club francés tiene prisa con Ferran. Y no porque haya más equipos que estén en la puja a pesar de que el interés que despierta en la Premier, sino para que evitar que reciba presiones una vez esté en dinámica blaugrana. El jugador ya tendría la oferta económica del PSG encima de la mesa y debe concretar una respuesta en los próximos días para que toda la maquinaria comience a funcionar. Y aquí el PSG cree que todo puede estar solucionado pronto.

Por el momento, no ha habido contacto oficial entre clubs, ni el entorno del jugador ha comunicado nada al Barça. El club blaugrana lo está leyendo todo a través de los medios de comunicación y hay un cierto enfado por las últimas declaraciones de Ferran y por cómo están gestionando su posible salida. Quieren claridad y que si realmente hay algo en firme, presenten una oferta cuantificada para decidir si le dejan salir o no. Cada vez hay más voces dentro del club partidarias en que no continúe.

Ferran está en estos momentos en Estados Unidos, en varios actos promocionales, y podría tomar su decisión nada más regresar a España. En París lo ven bien encaminado y en el Barça van a seguir con su hoja de ruta. Le presentarán una oferta de renovación congelando su salario y a ejecutar a partir de septiembre. Si la acepta, seguirá y, sino, intentarán que salga al mercado. El interés del PSG podría facilitar las cosas, pero debe ser el delantero el que de el paso adelante.

No hay cifras aún sobre la mesa porque no hay el OK total del jugador a salir. Lo que sí tiene claro el Barça es que desea un mínimo de 55 millones de euros por Ferran, la misma cantidad que invirtieron en su fichaje del Manchester City. Le queda solo un año de contrato, pero los delanteros van muy valorados en el mercado.