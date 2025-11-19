La estrategia de marca del Barça, galardonada en el Social Football Summit de Turín

La estrategia de contenidos y activaciones de marca del FC Barcelona vuelve a recibir reconocimiento internacional. El club azulgrana ha sido premiado por YouGov por el mejor rendimiento de sus campañas de marca según el FootballIndex, en una gala celebrada este martes durante el Social Football Summit de Turín, un punto de encuentro clave para la industria futbolística y audiovisual europea.

El Barça ve así reforzado su modelo de comunicación, una apuesta que en los últimos años ha buscado ir más allá de los formatos tradicionales y que ya se considera una referencia dentro y fuera del deporte. La distinción llega especialmente marcada por el trabajo desarrollado desde el departamento de Barça Identity durante la temporada del 125º aniversario, en la que el club impulsó un relato visual y narrativo centrado en proyectar su propia identidad al mundo.

El reconocimiento premia la capacidad del Barça para consolidar un estilo propio, con un enfoque que combina tradición, innovación y un fuerte componente cultural ligado al carácter catalanista y global del club. Una línea estratégica que, según la organización, ha logrado conectar emocionalmente con millones de aficionados en todo el planeta.