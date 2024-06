La estrategia 'low cost' del Barça para los traspasos

El Barça (y muchos otros clubs) lleva años apostando por una fórmula que le permite asegurarse una serie de ingresos de futuro a la hora de traspasar a un futbolista. Se trata, muchas veces, de una opción que va asociada a operación 'low cost' porque, de hecho, es una opción con la que minimizar la histórica poca habilidad que ha tenido el club para vender. Son muchísimos los futbolistas que han salido del Camp Nou a un precio menor al que marcaba el mercado. En ocasiones, para ahorrarse una alta ficha, en otras, simplemente, por no saber negociar bien.

El último caso, el de Dest, sirve de claro ejemplo. El norteamericano ha sido traspasado al PSV Eindhoven sin coste alguno, pero el Barça se ha reservado un porcentaje de una futura venta. Se trata de una operación que, a simple vista, puede parecer mala y, en circunstancias normales, seguramente lo sería, pero hay que tener en cuenta que Sergiño sufrió una grave lesión de rodilla a finales del mes de abril, que los holandeses no estaban dispuestos a pagar la cláusula de once millones y que la primera plantilla blaugrana no va sobrada de Fair Play.

Abde, Miranda, Moriba, Nico...

Además, no es una operación nueva, sino que cada vez más utilizada. Sucedió, por ejemplo, con el traspaso vestido de cesión de Chadi Riad al Betis. Los andaluces han vendido al central al Crystal Palace por quince millones y el Barça recibirá por ello seis millones que podrían ser siete si se cumplen una serie de variables. También Abde llegó al Betis en una venta en la que la entidad culé se reservó el 50% de una futura venta. Abel Ruiz, por ejemplo, ha fichado esta semana por el Girona procedente del Sporting Braga, que recibirá nueve millones por su traspaso y un porcentaje de esa cantidad la cobrará el Barça.

Son muchos los casos: Ilaix Moriba (RB Leipzig), Estanis Pedrola (Sampdoria), Trincao (Sporting Portugal), Nico González (Porto), Jutglà (Brujas), Aleñá (Getafe), Mingueza (Celta), Junior Firpo (Leeds) o Mika Mármol (Andorra) son otros ejemplos, pero no los únicos. De hecho, se trata de una práctica cada vez más extendida en cualquier operación de traspaso entre clubs.