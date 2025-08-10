La estrategia al límite del Barça para inscribir

El FC Barcelona está jugando con los tempos de inscripción para cerrar su plantilla ante el inicio de LaLiga. Aunque el club ya ha liberado una cantidad cercana a los 28 millones de euros de margen salarial gracias a salidas de salarios importantes como los de Iñigo Martínez y Ansu Fati, así como a las ventas finales de jugadores como Alex Valle sobre los que se guardaban porcentajes, el Barça ha decidido no precipitarse.

Actualmente, con el margen generado hasta la fecha, tal y como adelantó Culemanía, el club podría inscribir a los dos fichajes principales del verano, Joan Garcia (11 millones entre salario y amortización) y Marcus Rashford (14 millones de euros de los que se hace cargo el Barça). Sin embargo, aún no es posible registrar a Wojciech Szczesny, Gerard Martín con dorsal de primer equipo, ya que el lateral izquierdo no puede ser ficha filial por superar los 23 años, ni a Roony Bardghji, aunque este último no habría problema para darle ficha del Barça Atlètic.

El plan a seguir, a día de hoy, es esperar a la validación de una auditoría clave de Crowe Spain, que en caso de dar luz verde a la operación de los asientos VIP, podría ampliar significativamente el margen de maniobra para realizar todas las incripciones que necesita.

En vez de realizar inscripciones parciales, la directiva azulgrana prefiere aguardar a la confirmación del informe definitivo que certifique la explotación de 475 asientos VIP del Spotify Camp Nou. Esta operación, cerrada en diciembre del año pasado, implica la cesión de esos asientos por 30 años a dos empresas, a cambio de 100 millones de euros.

La vuelta a la regla 1:1, el objetivo vital

Como ya os contamos en SPORT, la auditoría es fundamental porque, de ser validada por LaLiga, permitiría al Barça regresar a la regla 1:1. Volver a la norma permitiría inscribir jugadores en proporción a los ingresos económicos acreditados y el ahorro en salarios, proporcionando mayor margen salarial y flexibilidad para registrar a toda la plantilla sin limitaciones ya que el Barça, al no estar excedido, podría usar el 100% de todos los movimientos que ha realizado hasta la fecha, una cifra que se dispararía desde los aproximadamente 28 millones hasta los 62M.

¿El motivo? Con el estado actual del club, el Barça solo puede usar el 60% del ahorro en salarios y el 20% de traspasos y amortizaciones. LaLiga, con el beneplácito de los clubs de la Comisión Delegada, donde no figuran ni el club azulgrana ni Madrid, aprobó hace dos veranos que los clubes en situación de excedente salarial pueden utilizar entre el 50% y el 60% de los ahorros generados para inscribir nuevos jugadores, siendo el 60% aplicable en casos excepcionales o cuando el jugador cuya salida genera el ahorro representa más del 5% del coste total de la plantilla deportiva (CPD).

En cambio, cuando el ahorro viene de traspasos (pagos de traspaso o amortización de fichajes anteriores), el porcentaje que se puede usar baja hasta un 20%.

Ter Stegen y la posibilidad de ampliar margen con su baja médica

Otro factor clave en esta ecuación es la situación de Marc-André Ter Stegen. El club espera que la comisión médica le otorgue un periodo de baja oficial que permita liberar un porcentaje de su salario (40% si es solo de 4 meses, 80% si es de cinco o superior) para la inscripción de un portero, que podría ser tanto Joan García o Szczesny, aunque el Barça deberá decidir entre uno de ellos ya que la norma solo permite inscribir a un sustituto.

Si esto se confirma y el Barça finalmente usa la ampliación de límite salarial temporal, sumado al retorno a la regla 1:1, el club dispondrá de un colchón salarial suficiente para incluso plantearse movimientos de última hora para reforzar la plantilla, si Hansi Flick lo solicita y Deco y la dirección deportiva lo creen conveniente.

Más ingresos

Además de la cesión de los asientos VIP, el Barça cuenta con el contrato de patrocinio con el gobierno de la República Democrática del Congo, que aportará ingresos adicionales en las próximas cuatro temporadas, unos 11 millones por curso, y ayudará a consolidar la situación financiera del club.

No obstante, LaLiga no validará esos ingresos de patrocinio para ampliar el margen salarial hasta que el club regrese a la norma del 1:1. Así, el Barça debe jugar con la calculadora y el reloj en mano para desbloquear todo su potencial financiero antes de cerrar el mercado.