La estrategia de Jorge Mendes para cerrar el fichaje de Bernardo Silva por el Barça

Bernardo Silva protagoniza una de las grandes incógnitas del actual mercado futbolístico. Tras confirmarse de manera oficial en las últimas semanas que ha llegado el momento de poner el punto y final a su dilatada etapa en el Manchester City, queda por resolver la segunda parte de la ecuación: ¿dónde jugará el crack portugués a partir de la próxima temporada?

A día de hoy, todo son comentarios y rumores con más o menos fundamento. El astro portugués aún no se ha pronunciado sobre su futuro, guarda silencio absoluto mientras las ofertas se acumulan a la espera que su agente, Jorge Mendes, pueda encontrar una salida que sea del gusto de Bernardo. Ahí radica la clave de todo.

Es del dominio público que Bernardo Silva quiere jugar en el Barça. No se trata de quedar bien o del clásico postureo con la intención de alimentar rumores a la espera de incrementar una posible puja de mercado. El portugués ni quiere ni necesita este tipo de artimañas para encontrar un club TOP más allá de su ciclo triunfador en el Manchester City.

La hoja de ruta de Mendes

El gran handicap es que en estos momentos no es fácil casar los deseos de futuro de Bernardo Silva con la realidad deportiva que maneja Deco de cara a la temporada 2026-27. El Barça sabe de primera mano y desde hace meses, por boca del futbolista y de Jorge Mendes, que el internacional luso no está por la labor de afrontar aventuras en Arabia Saudita ni en Estados Unidos. El jugador quiere seguir en Europa y pelear un par de temporadas más en la elite del Viejo Continente.

Hace solo unas semanas ya adelantamos que Bernardo Silva se marcaba de plazo todo el mes de abril a la espera que el Barça diera el visto bueno a su incorporación. En caso contrario, atendería otras ofertas procedentes de Italia. Pues bien, según fuentes del entorno directo del futbolista, pese a expirar el plazo inicial que se había marcado el jugador, Bernardo Silva ha decidido aplicar una prórroga. Sigue esperando que Deco abra las puertas y encuentre un hueco libre en su plantilla.

Está claro que Jorge Mendes es pieza clave en este delicado engranaje negociador. Estas mismas fuentes aseguran que el compromiso del agente luso es total y absoluto para llevar a cabo la operación. En este caso no se trataría de problemas de índole económica sino de encaje deportivo en el sistema de juego.

A las puertas de cumplir los 32 años este verano, Bernardo Silva está convencido que tiene fuerza suficiente (el talento nadie en su sano juicio lo puede discutir) para seguir peleando en la elite futbolística. Jorge Mendes lo tiene claro y ha adquirido el compromiso personal de batallar por cumplir el deseo de su representado.

Mendes ya trasladó en su día que Deco había solicitado tiempo para ver cómo encajaba las piezas en el puzle habitual de altas y bajas a final de temporada. Es evidente que el Barça 26-27 sufrirá cambios en todo lo referente al ámbito ofensivo. Otra cuestión bien distinta es saber si habrá salidas de mayor o menor impacto. Es decir, resolver si al final Lewandowski renueva o no, o Rashford prorroga su cesión. Por no decir si se ejecutan traspasos del tipo Bardghji, Ferran Torres u otros jugadores.

Jorge Mendes quiere cerrar la llegada de Bernardo Silva / EFE

El Barça va sobrado de efectivos arriba y corto de dinero en caja. Dos elementos fundamentales a la hora de ir con extrema cautela para afrontar un mercado complicado. Deco no quiere precipitarse y todavía no ha resuelto las principales carpetas que condicionan el proyecto. En este sentido, Bernardo Silva ni está dentro ni ha quedado fuera de la remodelación de la plantilla. El expediente sigue abierto.

Mendes ejerce su labor y presiona. Su influencia en Can Barça es notoria. El agente se ha especializado en todo tipo de entradas y salidas resolviendo más de un problema a última hora. Por ejemplo, la llegada de Cancelo en el último mercado. De su mano, de su voluntad, dependen muchos condicionantes de presente y futuro. En el Barça de Laporta, Deco y Flick, Mendes siempre suma.

Bernardo Silva resiste

En Portugal aseguran que Bernardo Silva está tranquilo y convencido que al final se saldrá con la suya. En Italia, desde el entorno de la Juventus, coinciden en que el portugués ha sido muy correcto en su aproximación para escuchar la oferta del calcio, pero su determinación no es otra que esperar al Barça.

Deco, con permiso de Joan Laporta, tiene la llave para abrir el vestuario a Bernardo Silva. Jorge Mendes cree que solo es cuestión de tiempo y voluntad. El espectacular partido que Bernardo Silva completó con el City frente al Arsenal (victoria que puede conducir el City hacia otra Premier) fue otro argumento de peso para demostrar que el portugués garantiza calidad a raudales y una polivalencia fuera de lo común. Con él, por fin, entre otras virtudes, Pedri tendría un recambio de primer nivel.