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La estrategia del Al-Hilal para presionar al Barça por João Cancelo

El FC Barcelona mantiene la calma ante la estrategia saudí y espera que el club rebaje sus pretensiones para cerrar la incorporación

Hansi Flick: "Joao Cancelo está haciendo un gran trabajo"

Hansi Flick: "Joao Cancelo está haciendo un gran trabajo"

Hansi Flick: "Joao Cancelo está haciendo un gran trabajo" / FC BARCELONA

Sergi Castillo

Sergi Castillo

La situación de João Cancelo en el FC Barcelona continúa siendo uno de los temas estrella en las tertulias deportivas. Tras convertirse en una de las grandes revelaciones de la segunda vuelta de la temporada y rendir a un excelente nivel bajo las órdenes de Hansi Flick, el club azulgrana tiene claro que la continuidad del portugués sería una gran noticia para el proyecto culé.

Joao Cancelo habla con el entrenador Hansi Flick en el partido de Copa del Rey

Joao Cancelo habla con el entrenador Hansi Flick en el partido de Copa del Rey / EFE/ALEJANDRO GARCÍA

Tanto la dirección deportiva como la afición desean su permanencia, y el propio Cancelo se ha mostrado dispuesto a quedarse de forma definitiva en el Barça después de dos cesiones exitosas. El lateral no quiere regresar al fútbol saudí, donde no se sintió protegido ni valorado por la directiva del Al-Hilal.

Ni cesión ni carta de libertad: presión saudí

Tal como informó SPORT, el Al-Hilal considera que Cancelo se ha revalorizado tras estos meses en Europa y no está dispuesto a dejarlo salir por menos de 10 millones de euros, una cantidad que el Barça no está dispuesto a asumir. El club catalán confía en poder rebajar sensiblemente esa cifra, ya que una nueva cesión o una carta de libertad parecen, por el momento, opciones poco probables.

Joao Cancelo, este curso con Al-Hilal // @JPCANCELO

Joao Cancelo, este curso con Al-Hilal / @JPCANCELO

Ante la firmeza del jugador de quedarse en Barcelona, la directiva saudí ha decidido emplear una estrategia de presión. Según el medio árabe 365Scores, el Al-Hilal ha comunicado al Barça que existen dos clubes europeos interesados en fichar a Cancelo. Estas posibles ofertas se estudiarían junto a Jorge Mendes y, si se consideran satisfactorias, pondrían fin al sueño del portugués de vestir de azulgrana de manera definitiva.

La postura del Barça

Mientras tanto, en el club catalán interpretan esta nueva maniobra del Al-Hilal como un signo de desesperación para forzar un traspaso alto. Por el momento, el Barça no tiene intención de dar pasos en falso ni de entrar en una puja apresurada. 

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La estrategia es clara: mantener la calma, esperar a que el club saudí rebaje sus pretensiones económicas y trabajar con paciencia para cerrar, si es posible, la incorporación definitiva de João Cancelo. El deseo está ahí, pero solo se materializará si las condiciones son razonables.

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