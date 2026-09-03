La estrategia de Flick (y del Barça) con Hamza Abdelkarim

El Barça marcó diez goles durante la pretemporada y cuatro de ellos fueron de Hamza Abdelkarim, que acabó siendo el máximo anotador en los amistosos previos al inicio de la Liga. Raphinha (2), Bisiwu (2), Adeyemi y Lamine Yamal completaron la lista para los blaugrana. Las extraordinarias cifras y, sobre todo, las muy buenas sensaciones que dejó el jugador egipcio más allá de su capacidad goleadora, permitían imaginar que el delantero tendría cierto protagonismo en el arranque oficial de la campaña, pero no ha sido así.

Los resultados, por supuesto, dan la razón a Hansi Flick, cuya apuesta por Raphinha es firme y la respuesta del jugador confirma que no es equivocada. Todo lo contrario. Suma ya cinco goles en las tres primeras jornadas de Liga. Sorprende, pese a todo, que el joven futbolista, de solo 18 años, no jugara ni un solo minuto ante el Elche en el Martínez Valero y tampoco lo hicieran ante el Athletic en casa. Sí, en cambio, entró cuando solo faltaban cuatro minutos en la goleada en el Camp Nou al Rayo Vallecano. Tres partidos, cuatro minutos.

Hamza es uno de los jugadores citados por Flick para el partido ante el Elche / AFP7 vía Europa Press

Se trata de una cifra muy escasa para alguien que llegaba con el cartel de máximo anotador de la pretemporada. Pero existe una razón de peso para ello y, a estos niveles, no existen las casualidades. Hamza Abdelkarim tiene un contrato absolutamente desfasado, sobre todo en lo que se refiere a su cláusula de rescisión, que ahora es de 15 millones de euros. Una cifra irrisoria ante el potencial económico del fútbol europeo, sobre todo los ingleses. Flick ha escondido al jugador de forma consciente, en plena consonancia, como así lo hacen todo, con la dirección deportiva que lidera Deco. Nadie quiso correr el riesgo de una explosión similar a la pretemporada en partidos oficiales con el mercado de fichajes aún abierto.

Tiempo para revisar el contrato

Una vez cerrado, y con más calma, el club podrá acometer una mejora contractual que ya estaba prevista, pero que, precisamente por la intensidad con la que se trabaja en los últimos días del cierre de mercado, se dejó para más adelante. La idea del Barça es colocar una cláusula de rescisión muy importante, de 150 millones de euros, es decir, un 900% de incremento, una cifra que permitirá al futbolista, si Flick lo considera oportuno, disfrutar de más minutos en el primer equipo.

El curioso gesto de Hamza Abdelkarim / Dani Barbeito

También existen otras variables, aunque no tan determinantes para haberle escondido como el riesgo a una fuga. Según 'WinWin', el Al-Alhy egipcio recibirá 750.000 euros cuando Hamza dispute cinco partidos oficiales con el primer equipo, aunque siempre que juegue un mínimo de 45 minutos en cada uno de ellos. Esta cantidad puede aumentar en función de sus apariciones, hasta alcanzar un máximo de dos millones de euros. Por otro lado, el conjunto asiático recibirá 300.000 euros cuando Hamza alcance los cinco goles, una cantidad que también puede incrementarse progresivamente hasta llegar a un máximo de 1,5 millones de euros. Si se cumplen todas las previsiones redactadas en el acuerdo de traspaso por 1,5 millones fijos, podría llegarse a los cinco millones, es decir, 6,5 en total. Una cantidad que, si su rendimiento es el que promete, sería anécdotica.

En todo caso, tanto por parte del jugador como de su agente, Christian Emile, y del propio club existe una enorme sintonía y no existirá ningún problema para que se adecue su constrato, con todo lo que ello supone, a la nueva realidad que está viviendo Abdelkarim desde que arrancó el verano. Seguirá teniendo ficha del Barça Atlètic, aunque se mantendrá en dinámica de primer equipo a la espera de que Hansi Flick le dé protagonismo.