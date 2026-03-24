La estrategia de Bastoni con Cubarsí para acercarse al Barça

Alessandro Bastoni, objetivo prioritario de la dirección deportiva de cara al próximo verano para elevar el nivel de la zaga, también se deja querer por el Barça. La opción de incorporar al central italiano va cogiendo fuerza y el de Casalmaggiore no deja de lanzar "guiños" ante una posible salida del Inter al finalizar la temporada.

Las interacciones en redes sociales pueden parecer espontáneas o incluso insignificantes, pero rara vez son casualidad. No es la primera vez que Bastoni regala 'likes' a las publicaciones de un compañero de demarcación como Pau Cubarsí; de hecho, ha vuelto a ocurrir en la última foto del canterano tras la victoria ante el Rayo Vallecano.

No es ninguna novedad, más bien una rutina: el perfil del de Estanyol está lleno de 'corazones' del central interista. Ambos defensores se siguen mutuamente y la complicidad digital entre ellos es cada vez más evidente, una sintonía que en Can Barça esperan poder trasladar al césped como pareja de centrales.

Bastoni, y Cubarsí en el fondo, durante las semifinales de la Champions 24/25 / ROBERTO BREGANI / EFE

Un movimiento estratégico entre 'likes'

Bastoni parece alimentar el deseo de vestir de azulgrana, echando migas con el que sería, a priori, su pareja en el eje de la defensa. El central, que cumplirá 27 años en abril, llegó al Inter en 2017, aunque pasó dos temporadas cedido primero en el Atalanta, su club de procedencia, y el Parma antes de afianzarse como un pilar fundamental para los 'nerazzurri'.

Esta es ya su séptima campaña en el primer equipo, consolidado como uno de los mejores centrales del panorama europeo. Pese a que su contrato expira en 2028, el Inter podría haber rebajado ya las pretensiones iniciales, tasadas en unos 70 millones de euros.

Su afinidad en redes con Cubarsí y otros jugadores del vestuario culé podría ser una primera declaración de intenciones. Un gesto sutil para un jugador que, más pronto que tarde, tendrá que pronunciarse sobre su deseo de salir para agilizar las negociaciones.

Sea como sea, a medida que pasan los días, se alinean los factores que invitan a pensar que la operación gana enteros, aunque todavía quedan muchos contactos por resolver en los despachos.