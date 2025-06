La estrategia del Barça con el incierto futuro de Ter Stegen

La portería del Barça ha entrado en ebullición. El fichaje de Joan García como incorporación estratégica de presente y futuro significará un auténtico tsunami en la composición de la plantilla del próximo proyecto deportivo y el gran damnificado será Marc-André Ter Stegen. Tanto Hansi Flick como la dirección deportiva blaugrana tienen claro que la apuesta es el portero espanyolista, por lo que se hablará con el alemán en los próximos días para dejarle clara su situación. La estrategia del Barça es clara: No se forzará la salida del portero, con contrato hasta el 2028, pero sí deberá asumir que no va a tener minutos para que pueda decidir lo que más le convenga.

Ter Stegen se ha convertido en un auténtico marrón para el club blaugrana. El alemán percibe uno de los salarios más altos de la plantilla blaugrana y ha pasado de ser el teórico titular a una pieza con la que no se cuenta. El Barça ha actuado según sus intereses deportivos y no habrá marcha atrás por lo que el portero alemán deberá analizar muy bien lo que quiere hacer con su futuro. Aquí no jugará en ninguna de las competiciones importantes y, en principio, el polaco Szczesny será el segundo portero.

El alemán ya dejó claro que no piensa ceder. Se ve en un buen momento de forma y va a luchar por continuar. Fuentes cercanas a su entorno aseguran que su enfado es tremendo porque se está enterando de todo a través de los medios de comunicación y que está dispuesto a ir a la guerra. Y no es la primera vez que la gana. Ya en el pasado consiguió pasar por delante de Claudio Bravo, que se fue traspasado al City, pero ahora las circunstancias son diferentes.

Lo que está previsto es que Deco hable con él para explicarle la cruda realidad. Y Ter Stegen tendrá prácticamente un mes de vacaciones para reflexionar. Económicamente, su salida es complicada porque hay muy pocos clubs dispuestos a pagar su salario y porque acaba de salir de una lesión importante. Y, deportivamente, al alemán sí le interesa jugar como titular en algún equipo que le permita darle continuidad para poder ser el guardameta de Alemania en el próximo mundial.

El Barça no esconde que el mejor escenario es que Ter Stegen encuentre una salida y dejará abierta todas las opciones: desde un traspaso asumible a una cesión. Y le ayudará en el caso de que sea necesario, pero nunca va a empujarle a nada. La lógica apunta a que será el propio Ter Stegen el que apueste por garantizar sus opciones deportivas lejos del Camp Nou priorizando su status deportivo al económico. Pero ojo, porque hoy por hoy está muy cabreado y cerrado en banda.

Hay muy pocos clubs en Europa que estarían en disposición de ir a por él. Las grandes porterías están cubiertas y no necesitan titular. Solo el Manchester United y el Newcastle están buscando portero de nivel. Eso o irse a Arabia Saudí, dónde el Al Hilal busca pescar en río revuelto. El equipo árabe está dispuesto a tirar la casa por la ventana para el Mundial de clubs y esta misma semana varios emisarios del club saudí están en Europa cerrando fichajes y regando de millones a varios entrenadores. Quieren a Ter Stegen, aunque habrá que ver si Ter Stegen desea irse a Arabia.

El club blaugrana le ha garantizado a Joan García que la apuesta del Barça es total por él y que no debe preocuparse por la situación de Ter Stegen porque le quedará claro desde un primer momento que no se cuenta con él. El espanyolista tampoco quiere vivir un enfrentamiento interno y diario con el alemán y espera que todo se solvente de la mejor manera, pero ahora todo está en manos de Ter Stegen. Y la realidad es que puede pasar de todo.