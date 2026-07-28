La estrategia del Barça para definir el futuro de Ferran Torres

Para el Barça, por ahora, no hay tema Ferran Torres. El club blaugrana tiene una clara estrategia sobre el futuro del jugador y no se moverá de ella. Ferran acaba contrato el próximo 30 de junio y el Barça ya ha dejado claro a su entorno su predisposición para renovarle, pero iniciando negociaciones a partir de septiembre para sortear los problemas de límite salarial. Un caso normal que ya se ha repetido en ocasiones anteriores y que también le tocará vivir a Marc Bernal, pendiente de ampliación y mejora de contrato. Si Ferran desea salir porque tiene alguna propuesta importante como la que se está hablando del PSG, deberá ser el propio jugador el que fuerce una cumbre para hablar de su futuro y tomar una decisión.

La idea de Ferran es contar con el futbolista para la presente temporada y también a medio y largo plazo. No hay queja alguna de un futbolista que ha tenido unos números importantes a nivel ofensivo y que ha demostrado una gran profesionalidad. El club blaugrana ha ido esperando para hablar de su continuidad para tener un claro plantamiento de lo que iba a suceder con la posición de delantero y ya lo ha aclarado con el entorno del futbolista. Primero debía salir Lewandowski antes de dar el paso y en septiembre se volverá a hablar.

En el club blaugrana no tienen intención de desprenderse del futbolista, aunque otra cosa es que sea el propio Ferran el que decida salir del club hacia otro proyecto dónde se le mejoren las condiciones económicas y se le de la posibilidad de tener más minutos como claro protagonista. Es cierto que el PSG se ha movido para firmarle, pero el jugador, ahora de vacaciones, debe decidir sobre su continuidad o no en el Barça. Y eso podría darse en el momento que vuelva de vacaciones a principios de agosto.

En el Barça hay cierta tranquilidad y también tienen claro que si Ferran apuesta por irse, no quedará más remedio que negociar el mejor acuerdo para todas las partes. Y tras el último Mundial y los precios que se están dando en el mercado, el Barça tiene claro que la tasación del delantero está en los 50 millones de euros, su cifra actual de valoración. Otra cosa es que el PSG u otro club quiera imponer su fueza negociadora para rebajar ese precio final.

Por el momento, el Barça cuenta con Ferran para la posición de '9' y está buscando otro delantero de primerísimo nivel para completar la plantilla. Si finalmente llega, el internacional español sabe que sus opciones de ser titular serían pocas, aunque en el PSG también tendría mucha competencia. El Barça también sopesa en fichar a un segundo delantero si Ferran sale. Por ahora, no hay más contactos a la espera de que el jugador de o no el paso, algo que no se ha producido.