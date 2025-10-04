La estrategia del Barça para atar a Rashford pagando menos al United

Marcus Rashford se ha convertido en un fichaje eficaz para el Barça. En el club blaugrana no había ninguna duda de la calidad del futbolista, pero la situación económica obligó a traerle a través de una cesión con opción de compra no obligatoria. El futbolista, incluso, se rebajó un 25 por ciento su salario y las dos partes están más que satisfechas con su participación en el equipo. La idea del Barça es quedarse al futbolista si todo sigue como hasta ahora, pero rebajando el precio del traspaso o apostando por una nueva cesión. Y lo ven más que factible.

Barça y Rashford no tienen prisa alguna para definir el futuro. Las dos partes tienen claro que la evolución del futbolista marcará los tiempos, pero se trabaja con una premisa clara: el atacante está cómodo, va a revitalizar su carrera y desea tener continuidad como blaugrana. Ni por asomo desea volver al United a pesar de que el entrenador, Ruben Amorim, tiene todos los números para salir cesado del club inglés.

Tener a Rashford controlado va a permitir al Barça negociar con superioridad ante el United, club que desea poner fin de forma definitiva a la etapa del inglés por los conflictos creados entre las dos partes. Rashford tiene un contrato muy importante hasta el 2028 y la clave de la operación pasa totalmente por sus manos. Si presiona como hizo este verano, su futuro en el Barça se encarrilará.

El club blaugrana posee una opción de compra algo superior a los 30 millones de euros, un precio justo para la calidad del jugador, pero tienen muy claro que es absolutamente negociable. Y no solo eso, ninguna de las partes descarta una nueva cesión siempre que el futbolista de el OK. En el Barça entienden que no habrá problemas para llegar a un acuerdo si desean retener al futbolista y Rashford sabe que deberá seguir haciendo un esfuerzo económico para seguir en España.

El Barça no va a mover pieza con el United hasta finalizar la temporada. Sí lo hará con el futbolista con el que ya le han dejado claro que si todo sigue como hasta ahora, contarán con el para el futuro siempre que se den las condiciones económicas idóneas. Y es lo que se trabajará únicamente con el futbolista para conseguirlo al mejor precio.

Rashford siempre ha priorizado jugar en España en un futuro próximo dando por acabada su etapa en la Premier, aunque es evidente que si sigue a este nivel, va a tener ofertas importantes en el fútbol europeo. Su primerísima opción es el Barça, club al que está agradecido por la oportunidad brindada y en el que se siente muy a gusto a las órdenes de Flick.

El inglés tenía claro que debía ganarse un puesto y lo ha hecho con sus actuaciones. También ha ayudado las lesiones de algunos compañeros, pero la realidad es que ha demostrado tener nivel para competir por el once titular. El objetivo ahora es poder cerrar una operación absolutamente ventajosa para el club blaugrana teniendo en cuenta que es un futbolista muy vendible para el futuro.