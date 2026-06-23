La estrategia del Atlético para intentar que Julián Álvarez no acabe en el Barça

Julián Álvarez ha dado un paso adelante para forzar su traspaso al Barça. El delantero del Atlético de Madrid expresó tras el partido entre Argentina y Austria del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México su deseo de abandonar el conjunto colchonero tras dos temporadas vistiendo de rojiblanco. "Hablé con la gente del club, lo mejor es un traspaso. Quiero cumplir mi sueño", desveló la 'Araña', que está como loco por efectuar su deseo de jugar en el FC Barcelona.

Sin embargo, el Atlético de Madrid no está por la labor de vender a su estrella a un club de su misma liga. Los rojiblancos no mantienen una buena relación con el Barça, como se demostró en la publicación de varios 'tweets' irónicos para desmentir que los azulgranas realizaran una oferta por el argentino.

Además, estudian interponer una denuncia ante la FIFA por los contactos entre los azulgranas y los representantes de Julián, un jugador con "contrato protegido". Tampoco quieren dejarlo ir al Real Madrid, otro de los equipos interesados y que ofreció 150 'kilos' por el delantero de 26 años, oferta que fue rechazada. De hecho, según explican desde Madrid, la intención del Atlético es la de hablar con su jugador y dejarle bien claro que si quiere marcharse, podrá hacerlo, pero no al Barça.

Ofrecido al Arsenal

Es por ello que el conjunto dirigido por el 'Cholo' Simeone, que no tenía la intención de vender a Julián este verano por un importe inferior a su cláusula de rescisión, valorada en 500 millones de euros, ha barajado la opción de dejar salir al argentino rumbo a la Premier League. Según algunas informaciones que ha podido constatar este diario, los mandatarios del Atlético estudiaron un intercambio con el Arsenal por 60 millones de euros más el pase de Gyökeres, pero Julián rechazó la operación. De hecho, los londinenses tienen totalmente descartada la operación, pues supieron que el atacante solo quiere firmar por el Barça.

Los rojiblancos tampoco descartan una salida hacia el PSG. El bicampeón de Europa también está interesado en el futbolista para reforzar su delantera, más aún con la posible salida de Gonçalo Ramos. No obstante, el conjunto parisino todavía no ha realizado una oferta en firme por el campeón del mundo, con contrato hasta 2030.

Julián Alvarez disputó 26 minutos en la victoria de Argentina contra Austria / EFE

No obstante, la 'Araña' solo quiere jugar en LaLiga y sueña con hacerlo en el Barça. Julián, que ya jugó en Inglaterra de 2022 a 2024, en el Manchester City, no se aclimató a la cultura inglesa ni al idioma, por lo que cierra la puerta a volver a la Premier o emprender una nueva aventura en otro país. Tanto él como su entorno están muy cómodos en España, una sociedad con similitudes a la argentina.

Julián ya ha dado el primer paso, el que reclamaba el Barça para ir a por él. Ahora es turno de los azulgranas para tratar de llegar a un acuerdo con el Atlético de Madrid, que no dará su brazo a torcer. Los colchoneros, de momento, lo tienen claro: no van a vender a la 'Araña' y, si lo hacen, será a un club que no juegue en LaLiga. De todos modos, el verano es largo y todavía se escribirán unos cuantos capítulos al respecto.