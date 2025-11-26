"Estevao tiene un cariño especial por el Barça"

Estevao fue uno de los nombres propios de la victoria del Chelsea contra el FC Barcelona en Stamford Bridge. El joven atacante brasileño, por el que el club londinense pagó 45 millones de euros fijos más 16,5 ‘kilos’ en variables, se dio a conocer en un escenario de máxima expectación mediática con una gran actuación y un auténtico golazo contra el club blaugrana, que estuvo muy interesado en sus servicios durante su etapa en el Palmeiras pero no acabó de dar el paso y apostar por él.

Tal como hemos explicado en SPORT, el Barça tuvo controlado a Estevao durante su irrupción pero cuando llegó la hora de la verdad descartó su fichaje por cuestiones deportivas (comparte posición con Lamine Yamal) y económicas (la inversión era demasiado elevada en un contexto financiero muy complicado). Este miércoles, el agente del atacante, André Cury, lo ha confirmado en una entrevista en el programa ‘Què t’hi jugues’ de la ‘Cadena SER… Y también ha reconocido que ‘Messinho’ tiene “un cariño especial” por la entidad culé.

“El año 2018 empecé a hacer informes de Estevao. En 2019 llevé a Abidal a Brasil para que viera un partido suyo. Con 11 años ya se veía que sería diferente. Hablamos con el Barça por Estevao en 2021, 2022, 2023 y 2024, después de mi salida del club. Ofrecíamos al futbolista porque creíamos que tenía mucho futuro, pero el Barça, económicamente, no está bien. Los responsables de la secretaria técnica siempre aprobaban el fichaje, pero Deco, con quien estuvimos más de una vez, está muy ligado porque la económica del club no le permitían acometer esta operación”, ha revelado Cury.

El representante del delantero brasileño ha explicado que ahora “ahora tiene contrato y está disfrutando con el Chelsea”, pero también ha dejado claro que el jugador “tiene un cariño especial por el Barça”. Según el punto de vista de André Cury, Estevao podría haberse entendido bien futbolísticamente con Lamine Yamal. "Puede jugar tanto por el centro como por la banda. Piensa en la dupla Neymar-Messi: es mejor que tener solo a Messi o a Neymar", ha argumentado.

Cury, que también representa a Vitor Roque, ha considerado que el Barcelona cometió un "error de club" con el actual delantero del Palmeiras. "Hubo precipitación. Un jugador no puede ser fichado y que después de cuatro meses no sirva más. Con esto de Vitor no había ambiente como para hacer el fichaje de Estevao", ha sentenciado.