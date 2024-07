El estatus de Eric Garcia puede cambiar

Concentrado ya con la selección olímpica de Santi Dénia, Eric Garcia tiene la mente puesta ahora mismo única y exclusivamente en estos Juegos de París. Un reto mayúsculo y que el central se toma con la máxima seriedad antes de sumarse a la pretemporada del FC Barcelona. Como ya comentamos en SPORT, apenas tendrá tiempo el ex del Manchester City para trabajar a las órdenes del técnico germano, puesto que podría estar en la capital gala, en caso de llegar a la final, hasta pasado pasado el 5 de agosto. Apenas 10 días antes del Valencia-Barça de la primera jornada de Liga en Mestalla.

Eric forma parte de un listado de centrales en nómina del FC Barcelona muy superior al que resultará definitivamente a partir del 1 de agosto. Ronald Araujo, que ha caído lesionado y podría no regresar hasta mediados de septiembre, Pau Cubarsí, Koundé y Christensen parecen ahora mismo inamovibles. Iñigo Martínez, que participó poco en su primer año en el Barça, no está inscrito para el próximo curso y hay dudas sobre su situación. Clément Lenglet no cuenta para nada y saldrá seguro. Y el tema de Eric está en el aire. Sí parece claro que la terna está entre ambos, con el factor a favor del vasco de que es zurdo puro. Y el aspecto 'negativo' de no estar inscrito y de su salario.

HÁNDICAPS

Precisamente, la lesión de Ronald y el hecho de que el de Ondarroa no esté inscrito y el Barça siga con esos problemas de 'fair play' hacen que la situación de Eric dé un pequeño cambio. Si bien ya sabemos que en el Barça todo es tan volátil que nadie puede decir con certeza ahora mismo que el de Martorell formará parte de la primera plantilla.

Eric Garcia celebra el tanto inaugural del partido entre Girona y Granada / EFE

Pieza clave para Míchel en el espectacular año del Girona, el jugador formado en La Masia ha demostrado poder rendir como central por ambos costados y adaptarse también al lateral. E incluso al pivote por su depurada salida de balón. Un comodín que daría muchas alternativas a Flick.