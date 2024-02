Así estaría la clasificación sin los errores del VAR

El VAR ha sido uno de los grandes protagonistas de la Jornada 23 de LaLiga EASports. Su uso, una herramienta que tenía que facilitar el trabajo a los árbitros y hacer del fútbol un deporte más justo, está en pleno debate en el fútbol español.

A día de hoy la controversia no es tanto por la existencia del VAR, sino por la confusión que parece haberse instalado en la manera de aplicarlo. "El VAR no puede ser una herramienta que genere más problemas", asegura hoy mismo Deco en una entrevista a La Vanguardia. "Tengo muchas dudas. Está desorientando al espectador. No sabemos por qué interviene y por qué no. Hay que tener mucha convicción para sacar esa amarilla sin consultar. Sé que la normativa dice lo que dice, pero la expulsión pudo condicionar el partido", aseguro.

Esta jornada, además, ha sido especialmente controvertida, sobre todo en partidos como el Alavés-Barça, Madrid-Atlético y Girona-Real Sociedad. La web archivovar.es, que analiza el impacto del VAR en LaLiga, apunta a que, tras 23 jornadas disputas, el Girona sería el líder de la clasificación si no hubiera habido errores de la herramienta.

Alavés - FC Barcelona | La expulsión de Vitor Roque

El conjunto de Míchel sería líder de LaLiga en la Jornada 23 con 54 puntos y le seguirían FC Barcelona y Madrid, con 53 cada uno. Una de las acciones más polémicas fue el gol anulado al Girona; Del Cerro Grande desde el VAR invalidó el tanto de Yangel Herrera por un fuera de juego que ocurrió 37 segundos antes del gol.

En el encuentro entre el Alavés-Barça Martínez Munuera se inventó una expulsión de Vitor Roque. Y en el derbi madrileño el ayudante de Sánchez Martínez anuló un gol de Savic que el colegiado había dado por válido, mientras que los blancos pidieron dos penaltis.