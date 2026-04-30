Faltan semanas para que la temporada 2025-26 baje el telón. En el Barça están pendientes de cantar el alirón en la Liga, algo que podrían hacer ya este domingo, pero también de confeccionar la plantilla para la próxima temporada. Deco, director deportivo de la entidad, trabaja desde hace meses en ello con el objetivo de tener un grupo que aspire a todo, que ofrezca un salto de calidad que haga posible ganar la ansiada Champions.

Los objetivos del brasileño, consensuados con el entrenador, Hansi Flick, son claros: un delantero centro, un central, un extremo para la banda izquierda y un lateral. Para esta última demarcación, el deseo del Barça es que siga el cedido Joao Cancelo, mientras para el extremo podría seguir Rashford, aunque el inglés ha perdido fuerza y se consideran a jugadores con fichas menores. Sí está dispuesto el club azulgrana a invertir una importante suma de dinero tanto en un delantero centro como en un central.

Movimientos con agentes de jugadores ha habido, pero Deco no puede dar un paso más, es decir, empezar a hablar con los clubes, hasta que no sepa las condiciones en las que podrá operar el Barça en el próximo mercado de verano. "Estaremos en la regla del 1-1 antes del 30 de junio, seguro", explican fuentes del FC Barcelona a SPORT. La siguiente pregunta es clara. Eso, que el Barça podría operar en el mercado con normalidad, ya se ha asegurado en anteriores ventanas y no se logró. Incluso el presidente Joan Laporta afirmó en una rueda de prensa que no habían estado en la regla porque no habían querido. "Esta vez sí la alcanzaremos, seguro", vuelven a decir desde el club.

Julián Álvarez celebra su gol contra el Arsenal / Europa Press

En campaña electoral, quien fue tesorero del club y será el vicepresidente económico a partir del 1 de julio, Ferran Olivé, ya aseguró a este diario lo mismo y cifró en entre 10 y 12 millones de euros la cantidad que le faltaba al Barça para llegar a la regla del 1-1. Está muy cerca el club azulgrana del objetivo, pero todavía faltan algunas cosas que se deben conseguir antes del cierre del ejercicio económico.

Lo que falta

Para estar en el 1-1, el Barça no debe estar excedido en su Límite de Coste de Plantilla Depotiva, que incluye el gasto en jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico del primer equipo, además del gasto en filiales, cantera y otras secciones. De ahí, por ejemplo, que a Xavi Pascual se le hayan negado los fichajes que quería para el equipo de baloncesto. En la última actualización que hizo LaLiga de estos límites, el club azulgrana pasó de 351 millones de euros a 432, con un aumento de 81 millones. Seguía excedido, pero cerca de no estarlo y el objetivo es no estarlo en el próximo mercado. Afirman en el club que así será y desde LaLiga también reconocen a este diario que el objetivo del club azulgrana está muy cerca.

Para llegar a él, es necesario que el Barça ingrese los 30 millones de euros que faltan por cobrar de la operación de cesión de 475 asientos VIP que hizo en diciembre de 2024 y que permitió al club inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor. La operación suponía un ingreso de 100 millones de euros. 30 llegaron de la compañía de Qatar, Forta Advisors, y 70 de New Era Visionary Group, de los Emiratos Árabes. La primera pagó los 30 millones en enero de 2025 y con la segunda se estableció un calendario de pagos. Faltan por ingresar 30 millones que deben llegar en junio. "Llegarán esos 30 millones. De donde tienen que llegar o de otro sitio, pero llegarán", dicen desde el club azulgrana.

Los palcos VIP, la gran palanca del futuro para el Barça / FCB

Y es que en el Barça trabajan en otras opciones por si fallase ese ingreso. No son necesarios los 30 millones en su totalidad porque una parte de ellos ya están cubiertos. Lo que falta podría llegar con algún nuevo contrato logrado por el departamento comercial o con la venta de algún jugador que no forma parte de la plantilla actual, con Ansu Fati cedido en el Monaco y con una opción de compra de once millones de euros , en todas las apuestas.

Además, el Barça debería cumplir con el presupuesto de la temporada actual tras haber tenido 17 millones de pérdidas en el de la 2024-25. Y eso, según fuentes del club, parece que se cumplirá. Es cierto, que volver más tarde de lo previsto al Spotify Camp Nou, la demora en la apertura del Gol Nord o los dos partidos jugados en el Johan Cruyff han hecho daño, pero esos contratiempos se han compensado con otros ingresos.

También el Barça deberá presentar a LaLiga un presupuesto para la próxima temporada con un fuerte volumen de ingresos, con beneficios y realista para que sea aprobado sin problemas. En este sentido, desde la propia patronal explican que el retorno al Spotify Camp Nou ayuda mucho, más con la apertura por fases de la tercera gradería durante el próximo curso. Los ingresos previstos superarán los 1.075 contemplados para este curso.

A fichar

Una vez el 1-1 esté conseguido, Deco podrá empezar a atar incorporaciones. Eso sí, teniendo presente que, aunque el Barça pueda operar con normalidad, no irá sobrado en ningún caso de Límite Salarial, por lo tanto, lo que entre, deberá salir. Es decir, que será importante librarse de algunas fichas altas como las de Lewandowski, Christensen y Ter Stegen, por citar tres ejemplos. A los dos primeros se les ha ofrecido seguir, pero con una rebaja de sueldo más que grande. También gustaría que saliese el portero alemán, que se fue cedido al Girona pero que se encuentra lesionado en estos momentos.