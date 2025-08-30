"Estaré feliz cuando acabe el mercado"

Como ya sucediera el año pasado, Hansi Flick está pidiendo la hora. El técnico germano no es un gran amante de los finales de mercado, sobre todo porque últimamente en el Barça siempre hay nombres en la rampa de salida y posibles operaciones por cerrarse. Y casi siempre en forma de ventas o cesiones. El año pasado, sin ir más lejos, fue Eric Garcia el que hasta casi el último momento sonó para marcharse al Girona.

Tras unos días con el nombre de Fermín López saliendo hasta en la sopa y con el 'run-run' incesante sobre una jugosa propuesta del Chelsea, el entrenador de Heidelberg afrontaba una rueda de prensa que (era consciente) iba a monopolizar el centrocampista onubense.

'MONOPOLIO' FERMÍN

Hasta cinco preguntas de las 14 totales que le hicieron a Hansi fueron sobre el protagonista de la semana. Tras una sesión de entrenamiento en la que el andaluz se ejercitó con normalidad (no así Gavi, con molestias en la rodilla), Flick empezó con una respuesta larga. Quizás confiando en que con ella se pudiera dar el tema por zanjado: "De momento, está aquí. Hablé con él, por supuesto, y estoy convencido de que seguirá. No sé qué pasará. Estaré muy contento cuando finalice el mercado".

Fermín, abrazado con Lewandowski durante el entrenamiento / Barbeito

Pero la cosa siguió: "Le dije mi opinión, que se quedará entre él y yo. Entiendo que pueda haber dudas, el fútbol es un gran negocio. Estoy centrado en el equipo y estoy muy contento de que Fermín juegue con nosotros. Es muy importante para nosotros, tiene un estilo de juego muy diferente. Puede ayudar mucho al equipo".

Sabe que queremos que se quede

"Él sabe que queremos que se quede. En el comienzo de la semana quizás fue diferente. En los últimos días ha estado más centrado. Lo he visto normal. Para mí, está afrontando bien la situación", añadió sobre cómo lo está viendo esta semana. Y confirmando que el chico anduvo algunos días algo descentrado.

LAS INSCRIPCIONES

También en clave 'mercato', el de Heidelberg dejó caer que "no puedo responder a esto. El mercado de traspasos es loco. No sé qué pasará". Y acerca de las inscripciones pendientes (Bardghji y Szczesny), comentó que "veremos. Tenemos un día más".

Acerca de si, más allá de Fermín, espera movimientos en estos apenas dos días que quedan con el mercado abierto (cierra el 1 de septiembre a las 23:59), hizo una reflexión: "No sé qué opina el club. Siempre estoy centrado en el equipo y no me preocupo por la situación económica y financiera. Todo el mundo sabe que me gustaría que se quedaran todos los jugadores. Esto es lo que puedo decir. El resto de cuestiones se las tenéis que preguntar a otras personas".

¿Le gustaría a Flick que el curso empezara con el mercado cerrado? "Son cosas de la indústria del fútbol que no puedo cambiar. Solo quedan dos días, el final ya está aquí". En definitiva, al líder de este Barça, lógicamente, le molesta tener que andar lidiando durante el primer mes de competición con rumores y con la posibilidad de que su planificación se vea trastocada con la salida de algún futbolista. Pero se resigna al funcionamiento actual de la industria y a cosas que no están a su alcance.

ELOGIOS A RAYO E IÑIGO

Ya centrándonos en lo deportivo, el técnico culé elogió sobremanera al Rayo y a Iñigo Pérez: "Ha sido importante empezar con seis puntos, pero queremos ganar el tercer partido. El Rayo e Iñigo están haciendo un gran trabajo. Intentar jugar bien a fútbol, con un juego muy ofensivo. Será un partido difícil contra un equipo que está haciendo un gran trabajo. Están haciendo un buen inicio de temporada. Juegan con mucha intensidad. Lo más importante es que juguemos con confianza. Tener el balón, la posesión, usar los espacios que nos den... Esto es lo que tenemos que hacer".