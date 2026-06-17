Se estanca la operación salida en el Barça: así están todos los casos

Cada verano hay una máxima en los despachos de las direcciones deportivas de los clubes, que cuesta lo suyo cumplir: "Antes de entrar, dejen salir". El FC Barcelona no es una excepción, aunque ha adelantado trabajo con el fichaje de Anthony Gordon tras liberar Robert Lewandowski ficha y masa salarial. Aun así, se acumulan varios casos que el club querría acelerar para dar entrada a nuevas opciones. Los más claros son los de Roony Bardghji, Marc Casadó y Ter Stegen, mientras que otros, como el de los laterales Jules Kounde y Alejandro Balde, solo se producirían si llega una oferta importante por ellos y están de acuerdo. El francés ya ha dicho que quiere seguir y el barcelonés va en la misma línea. La venta que sí se da por hecha es la de Ansu Fati al Mónaco.

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Marc Casadó: decisión tomada a la espera de destino

La primera premisa para la salida de un futbolista con contrato en vigor es que el jugador esté de acuerdo en un cambio de aires, ya sea por medio de un traspaso o de una cesión. Después de contar poco para Hansi Flick esta temporada, y una nueva charla donde han quedado muy claras las cosas con el entrenador alemán, Marc Casadó ha decidido, como explicamos en SPORT, que debe salir en busca de minutos.

Pero a día de hoy ninguna operación está avanzada. Nombres hay muchos y van saliendo nuevos. Se ha hablado del Mónaco, del Atlético de Madrid, del Betis, del Manchester United, del Bayer Leverkusen y de Arabia Saudí, con el Al Hilal a la cabeza. A sus 22 años y su experiencia acumulada en el Barça, no es de extrañar que sea uno de los futbolistas más codiciados de este mercado. Pero el de Sant Pere de Vilamajor se tomará su tiempo para acertar en la decisión.

Marc Casadó, un emblema de La Masia en el FC Barcelona / VALENTI ENRICH

Roony Bardghji: una cesión para tener más minutos

También Roony Bardghji ha entendido, y Hansi Flick se lo ha dicho sin tapujos, que debe salir en busca de minutos porque en el primer equipo del FC Barcelona difícilmente los va a tener. Su papel de sustituto de Lamine Yamal puede ser cubierto por otros futbolistas tras el fichaje de Anthony Gordon, como desplazar a Raphinha a la derecha, así que lo mejor para todos es una cesión.

La elástica de Roony con la que soñará el jugador de Olympiacos / Telefónica

A sus 20 años y con contrato hasta 2029, lo que más le conviene es acumular experiencia en la elite. No ser convocado por Suecia para el Mundial ha supuesto un golpe para Roony y que le sea más difícil estar 'en el escaparate'. Pese a ello, también han sonado muchos equipos. En Inglaterra es donde tiene más predicamento (antes de llegar al Barça le marcó un gol al Manchester United con el Copenhague que tuvo mucha repercusión). Aston Villa, Leeds United o Everton son algunos de los equipos ingleses a los que se le ha relacionado. Mónaco, Porto, Celta o Betis son otros, pero por ahora, no hay nada concreto ni avanzado.

Ter Stegen: la historia se repite

La temporada pasada, tras fichar a Joan Garcia y quedar claro que la portería del Barça sería suya, la salida de Marc-André Ter Stegen se demoró hasta el mercado de invierno, cuando el alemán se fue cedido al Girona. Una lesión en el isquiotibial izquierdo que requirió cirugía le dejó sin reivindicarse en el club gerundense y sin Mundial. En su caso, otros elementos complican más que fructifique una salida, como la ficha que percibe. Todos los escenarios están abiertos en el Barça, desde una rescisión para poner fin a una vinculación que se extiende hasta 2028 hasta un nuevo préstamo, si bien la situación ideal será un traspaso.

La opción del Ajax de Amsterdam, donde ha ido a para Míchel como entrenador, se está evaporando en los últimos días, y Ligas de países como Arabia Saudí no le acaban de seducir. No apunta a que se resuelva pronto.

Ansu celebra un gol en la liga francesa / AS Monaco

Los otros casos

Mucho se ha hablado del futuro de los laterales Jules Kounde y Alejandro Balde. El Barça no apretará por una salida y ambos quieren quedarse, así que si no hay ofertas irrechazables de por medio, seguirán en el club azulgrana, cuyo objetivo prioritario en esta demarcación es asegurarse el fichaje en propiedad de Joao Cancelo, que tampoco está nada claro por las exigencias del Al Hilal.

La salida que sí debería hacerse efectiva en los próximos días, a más tardar, es la de Ansu Fati al Mónaco. Ficharía por cuatro temporadas y el FC Barcelona contaría con una opción de recompra.