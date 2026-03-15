Estallido de locura de los jugadores del Barça con Laporta delante de las urnas

El FC Barcelona firma una jornada imborrable tras triunfar en el césped y sentenciar al Sevilla en un duelo de alta tensión. Los jugadores blaugranas certifican un triunfo de prestigio que consolida la racha ganadora del equipo en este tramo decisivo de la temporada. El grupo demuestra que mantiene la ambición de ganar intacta ante un rival al que arrollaron desde el principio.

Parte de la plantilla se desplazó desde el estadio hasta el punto de votación para cumplir con sus deberes institucionales en un clima de euforia. Los futbolistas irrumpieron en el recinto con la adrenalina del pitido final todavía presente en sus rostros. El vestuario confirmó su unidad en un gesto que refuerza el compromiso de los deportistas con la entidad catalana.

UNIDAD DEL VESTUARIO

Joan Laporta aguardó la llegada de sus jugadores en una estampa inédita frente a las urnas en su condición de candidato oficial. El aspirante recibe a los héroes del partido con los brazos abiertos mientras el ambiente se carga de una energía eléctrica y festiva. El candidato luce una "sonrisa de oreja a oreja" al ver entrar a los protagonistas de la victoria liguera en el edificio.

Raphinha y Dani Olmo encabezan la comitiva barcelonista desatando el delirio entre los socios que esperaban su turno para votar. Los dos cracks lideran la "fiesta del vestuario" con gritos de alegría que contagian a todos los presentes en el recinto electoral.

Carlos Monfort

CELEBRACIÓN HISTÓRICA

La savia nueva de la Masía también toma protagonismo con Fermín, Marc Casadó, Marc Bernal y Gerard Martín integrados en el núcleo de la celebración de un círculo con Laporta en el centro. Los canteranos demuestran pasión mientras saltan y cantan junto a Laporta en una imagen que ya es viral en todas las redes.

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El descontrol se apodera del espacio con cánticos que rememoran las grandes gestas del equipo en las últimas décadas. La locura finaliza con los futbolistas depositando sus papeletas entre aplausos y gestos de complicidad con los socios allí presentes.