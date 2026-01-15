Estalla la Copa: Rídiculo del Real Madrid y aviso para el Barça

Jefté, jugador canario del Albacete, protagonizó este miércoles la gran sorpresa de la Copa del Rey. Lo hizo con un gol en el minuto 93 que eliminaba al Real Madrid de la competición. El equipo manchego, que lucha por evitar el descenso en Segunda División, se cargaba a uno de los equipos más potentes de Europa y hace más profunda la crisis en un club que en cuatro días ha perdido dos títulos tras caer el domingo pasado en la final de la Supercopa de España contra el Barça.

Jefté, que ya había marcado el segundo gol del Albacete neutralizado por Gonzalo en el 90, hizo que el debut de Álvaro Arbeloa en el banquillo del primer equipo blanco fuese un desastre, como lo habían sido los últimos partidos de Xabi Alonso, despedido por Florentino Pérez el pasado lunes tras la derrota blanca en la final de la Supercopa. La lectura que en Madrid se hizo tras la derrota ante el Barça no ha servido de nada. Los altavoces blancos se mostraron convencidos de que el Real Madrid salía reforzado de aquel partido porque había plantado cara al Barça, pero los blancos han perdido otro título días después y se puso punto y final al proyecto de Xabi Alonso que tanto ilusionó el pasado verano con la llegada del tolosarra. Llegaba Xabi Alonso para plantar cara al Barça de Hansi Flick y ya está en la calle, mientras su sustituto ha iniciado su andadura en el banquillo con otro fracaso. Y eso que en Albacete alineó a habituales titulares como Vinicius, Fede Valverde, Arda Güler o Huijsen y a otros futbolistas como Mastantuono que algunos se atrevieron a comparar con Lamine Yamal y que poco está aportando desde su llegada, aunque ayer lograra el primer empate blanco.

El Barça está avisado

El fracaso del Real Madrid, a cuatro puntos del Barça en la Liga al finalizar la primera vuelta de la competición, en estos octavos de final de la Copa del Rey debe servir de ejemplo a un Barça que juega este jueves contra otro equipo de Segunda, un Racing de Santander que lidera la categoría y que ya eliminó al Villarreal, tercero en la Liga, en la anterior eliminatoria.

De que no haya relajación ni exceso de confianza tras haber ganado y celebrado la Supercopa se ocupa Flick, que sabe de la dificultad de partidos como los que va a tener que jugar su equipo en El Sardinero y también que este tipo de encuentros son muchas veces un cara y cruz, pues se juegan a partido único. Por ello, el entrenador alemán ya insinuó en rueda de prensa que Joan Garcia sería el portero titular ante el Racing y no un Ter Stegen que sigue pendiente de una posible salida en este mercado de invierno.

Avisado por la eliminación del Real Madrid, Flick viajará con todo a Santander. Deberá dar descanso a algunos de sus hombres tras el desgaste de la Supercopa, pero no presentará un once totalmente nuevo. Se toma muy en serio el entrenador alemán esta competición como demostró en la anterior eliminatoria, cuando en Guadalajara alineó como titulares a futbolistas como Eric Garcia, Lamine Yamal, Fermín y Frenkie de Jong, baja en esta ocasión por la expulsión que sufrió en la final de la Supercopa.

También es cierto que el Racing no llega en su mejor momento, pues no ha sido capaz de ganar ninguno de los tres últimos partidos que ha jugado. Dos empates ante Huesca y Valladolid y una derrota contra el Zaragoza el pasado sábado tras eliminar al Villarreal. Además, su entrenador, José Alberto López, tiene previsto jugar con varios suplentes, pues los cántabros se enfrentan el domingo a la UD Las Palmas, duelo muy importante por el ascenso, el gran objetivo del club montañés, que no juega en la máxima categoría del fútbol español desde el año 2012. Entre los jugadores que ponga en liza José Alberto López podrá estar el delantero Juan Carlos Arana, héroe en la eliminatoria contra el Villarreal, pues marcó los dos goles de los cántabros.

Nada de confianzas del Barça de Flick en una competición en la que el martes sufrieron el Athletic y el Atlético de Madrid ante equipos de inferior categoría como la Cultural Leonesa y el Deportivo y en la que ayer el Real Madrid fue eliminado por el Albacete, en lo que ha sido la gran sorpresa de esta edición de la Copa del Rey, una eliminación que hace muy profunda la crisis en el Real Madrid y que provocará una reacción contundente de la afición blanca este fin de semana en el Santiago Bernabéu contra sus jugadores.