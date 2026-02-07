La estadística avanzada pone en duda la fragilidad defensiva del Barça

A pesar de que el FC Barcelona de Hansi Flick es líder en LaLiga, semifinalista en la Copa del Rey y campeón de la Supercopa de España y acabó la ‘fase liga’ de la Champions League en el top-8, existe la sensación generalizada de que el conjunto blaugrana está algo peor que la temporada pasada. La fragilidad defensiva ha acompañado al equipo desde el principio del curso y, especialmente en los últimos partidos, la disminución de la eficacia ofensiva ha ajustado marcadores que deberían haber sido mucho más amplios.

Las métricas de Beyond Stats, un programa de estadística avanzada de LaLiga, matizan de una forma muy interesante este relato extendido entre analistas y aficionados. El Barça es el mejor equipo de Primera a la hora de frenar las acciones rivales. Con una línea defensiva más de 40 metros avanzada, el cuadro blaugrana es el que más contiene a sus contrincantes, que más éxito tiene a la hora de evitar que los atacantes lleguen a su portería, con un porcentaje del 87, 25%. Athletic Club (87,06%) y Getafe (84,89%) completan el podio.

Por otra parte, el Barça también es el equipo de la máxima categoría del fútbol español que mayor porcentaje de ataques convierte en gol. Tiene una eficacia de finalización de sus jugadas del 10,41%, más de dos puntos más que su eterno rival, el Real Madrid (8,13%). El Villarreal (9,77%) y el Celta (8,49%) también son mejores que el conjunto blanco en esta materia. Este dato no es tan sorprendente, pues estamos hablando del máximo goleador de LaLiga (60 tantos en 22 jornadas, 2,72 dianas por encuentro) con mucha diferencia respecto al segundo y el tercero, Real Madrid (47) y Villarreal (39) respectivamente.

Otras dos métricas reveladas por Beyond Stats que explican muy bien por qué el Barça no solo es el líder de LaLiga, sino que también es el que tiene el estilo de juego más vistoso y ofensivo son el número de futbolistas que intervienen en cada posesión (3,74) y la cifra de ataques peligrosos generados por partido (6,5). Los de Flick dominan ambos ‘rankings’, el segundo con mucha diferencia respecto al Madrid (4,9).

Es evidente que el estilo barcelonista conlleva riesgos y que, aunque el balón llegue poco al área de Joan Garcia, lo hace en situaciones de mucho peligro. Y también es obvio que el margen de mejora individual y colectivo es considerable. Ambas cuestiones explican que dos equipos (el Real Madrid y el Atlético) hayan encajado menos goles que el Barça en Liga. Pero la estadística avanzada desmiente (o como mínimo pone en duda) dos relatos muy extendidos.