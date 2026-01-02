El estadio de Cornellà rozará el lleno en el derbi: previsión de 35.000 espectadores

El estadio de Cornellà presentará un aspecto impecable para recibir al Barça en el gran derbi del fútbol catalán: el club perico prevé una entrada que en la práctica rozará el lleno, alrededor de 35.000 espectadores para un aforo de 37.700.

El derbi más caliente de los últimos años, y desde el punto de vista estrictamente futbolístico el más interesante, dada la buena situación de los dos equipos, ha despertado un interés fuera de lo común en la afición perica, sin olvidar el 'factor Joan Garcia', que despertará pasiones entre la afición blanquiazul por su fichaje por el eterno rival.

El Espanyol prevé que Cornellà presente una entrada en torno a los 35.000 espectadores, según han confirmado a SPORT fuentes del club blanquiazul.

Flick y Manolo, abrazados en el encuentro de entrenadores previo al derbi / Oriol Rubio

Solo faltan por venderse algunas entradas pertenecientes a los palcos privados. El club también cuenta con que haya algunos abonados que finalmente no hagan uso de su abono, como suele suceder en estos casos.

La previsión es que las gradas de Cornellà presenten un gran aspecto. El club local, que en los últimos días ha hecho varios llamamientos a su afición para que el derbi transcurra en un ambiente cívico y de deportividad, confía en que nada antideportivo pueda enturbiar el espectáculo futbolístico.

Un dispositivo de seguridad especial

El Espanyol recordó a todos sus seguidores que no estará permitido el acceso al estadio con objetos voluminosos, como cascos de moto, maletas u ordenadores, ni con cualquier elemento susceptible de ser arrojado al terreno de juego o que pueda dificultar una evacuación en caso de emergencia. Además, para este encuentro tampoco se permitirá la entrada con bolsos de grandes dimensiones, mochilas o bolsas de deporte.

"El Espanyol subraya que el RCDE Stadium no dispone de servicio de consigna, por lo que recomienda a los asistentes planificar su llegada al estadio evitando portar objetos no autorizados y cumpliendo estrictamente las medidas de seguridad establecidas", añade el club.

Por otro lado, el club ha informado de la prohibición total de acceso con símbolos del FC Barcelona. No se permitirá la entrada a ninguna persona que lleve camisetas, bufandas, gorras, banderas u otros distintivos del equipo visitante, una normativa que se aplicará en todas las zonas del estadio.

El personal de seguridad será el encargado de velar por el cumplimiento de esta medida, y cualquier aficionado que porte simbología azulgrana no podrá acceder al recinto.

Además, como novedad, el Espanyol ha confirmado la instalación de una red de seguridad en ambas porterías del RCDE Stadium, una medida adoptada con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes y asegurar el correcto desarrollo del evento.

"Desde el club se insiste en la importancia de respetar estas normas para evitar incidencias en los accesos y facilitar una jornada sin contratiempos en Cornellà-El Prat", subrayó la entidad perica.