El Estadi Olímpic, a punto para recibir al Barça

El Barça ya tiene a punto el Estadi Olímpic Lluís Companys para sus dos próximos compromisos: el duelo de Liga ante la Real Sociedad y el estreno europeo en casa frente al París Saint-Germain. El club ha completado en las últimas semanas los trabajos necesarios para reacondicionar la que ha sido su casa provisional durante dos temporadas, mientras siguen a la espera de los permisos administrativos que permitan el regreso definitivo al Spotify Camp Nou.

Desde que en verano de 2023 se iniciaron las obras de remodelación del estadio azulgrana, Montjuïc ha sido el escenario de los partidos del primer equipo. Ahora, con la Fase 1A del Camp Nou prácticamente lista —con la Tribuna y el Gol Sur habilitados para 27.000 espectadores—, el club ha entregado ya toda la documentación necesaria y responde a las últimas observaciones del Ayuntamiento. La intención es clara: volver lo antes posible al templo del Barça, aunque de momento tocará seguir compitiendo en el Olímpic.

Reacondicionamiento del Estadi

El reacondicionamiento del estadio ha incluido la colocación del nuevo césped, la reposición de unas 7.000 butacas, la recolocación de los tornos de acceso, la instalación de sistemas de competición como el VAR, la colocación de las banquillas y el traslado de mobiliario a las salas ya reformadas en la primera temporada en Montjuïc. Una serie de mejoras imprescindibles para que la instalación cumpla con los estándares de LaLiga y la UEFA y que permitirán que el Barça reciba a la Real Sociedad y al PSG en condiciones óptimas.

Imagen compartida por el FC Barcelona sobre el estado del césped en Montjuïc / FCB

En el club reina el convencimiento de que la espera para volver al Camp Nou será corta, y es que si todo va según lo previsto, en las oficionas culés están convencidos que el permiso de Primera Ocupación llegará para el derbi catalán de después del parón, el sábado 18 de octubre, contra el Girona. Pero mientras tanto, el Olímpic vuelve a estar preparado para acoger dos citas de máxima exigencia.

Recomendaciones de movilidad

El FC Barcelona, junto al Ayuntamiento y la Guàrdia Urbana, mantendrá el plan de movilidad en Montjuïc para facilitar el acceso al Estadi Olímpic Lluís Companys en día de partido. Desde las 15h se activará el dispositivo: no se podrá circular por los puntos próximos al estadio sin acreditación y se cerrarán las escaleras mecánicas.

Se recomienda acudir en transporte público o a pie, destacando el funicular de Montjuïc (hasta las 22h), las paradas de metro Espanya, Poble Sec, Paral·lel y Foc, además de múltiples líneas de FGC y buses. Hasta 3.500 motos podrán estacionar cerca, pero el tráfico en Maria Cristina quedará cortado. Quienes vayan en coche podrán usar el parking de Fira Gran Via con prepago y lanzaderas gratuitas hasta el estadio, operativas de 16.30h a 18.30h.

Por el piromusical de les fiestas de la Mercè en Barcelona, la parada de lanzaderas se traslada a Francesc Ferrer i Guàrdia y la salida será por la calle del Foc. El club también ofrece pautas de accesibilidad para personas con movilidad reducida.