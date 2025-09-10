El Johan Cruyff hará historia en la Liga por su mínima capacidad

El FC Barcelona deberá jugar ante 6.000 espectadores como local después de confirmarse que el Estadi Johan Cruyff acogerá el Barça-Valencia de este domingo 14 de septiembre (21.00 horas). Un hecho totalmente inusual en partido oficial y si quitamos la época de pandemia, donde el cuadro azulgrana tuvo que disputar partidos a puerta cerrada o con limitación de público en el Camp Nou, y el Barça-UD Las Palmas del 1 de octubre de 2017 por motivos de seguridad.

De hecho, será el estadio con menor capacidad que haya albergado partidos de LaLiga al menos en este siglo. Siempre, de nuevo, en relación a encuentros con asistencia de público, pues el Real Madrid decidió jugar durante la pandemia en el Alfredo di Stéfano (con capacidad para 5.700 espectadores), con las gradas vacías y para acelerar las obras del Santiago Bernabéu.

Joan Laporta llega al palco del Johan Cruyff / DAVID BERNABEU

Del récord de más al récord de menos

Se dará la circunstancia de que el Barça se convertirá en el equipo de LaLiga que habrá jugado partidos de local con público en el estadio de mayor capacidad y en el de menos. A finales de la década de los noventa, el Camp Nou llegó a albergar a 125.000 espectadores antes de la eliminación de la grada de general de pie.

Menor que Ipurua y Alcoraz

Hasta el momento, el estadio del que se conoce menor capacidad que haya disputado LalIga en este siglo ha sido Ipurua, la casa del Eibar, que debutó en Primera División la temporada 2014/2015 con un aforo de 6.267 espectadores gracias a una remodelación que le permitió superar los 6.000, si bien acabó la temporada con menos por nuevas obras.

El Alcoraz, el estadio de la SD Huesca, aumentó su capacidad de 5.000 a casi 8.000 espectadores cuando ascendió a la máxima categoría del fútbol español la campaña 2018/2019.

En la actual edición de LaLiga, y sin contar este provisional partido en el Johan Cruyff del domingo, el estadio con menor capacidad es el el Coliseum, donde juegan sus partidos el Getafe, y que ha recortado el aforo a unos 11.000 espectadores a causa de unas obras de remodelación.

Misma capacidad que el de la calle Industria

El primer estadio de propiedad del FC Barcelona fue el de la calle Industria, entre los años 1909 y 1922, y con capacidad para 6.000 espectadores. De hecho, el Johan Cruyff está inspirado en este mítico estadio de donde salió el sobrenombre de culé. Antes, se había jugado en estadios con menos aforo, pero no de propiedad. Después, llegaron el de Les Corts y el Camp Nou, que albergaron entradas impresionantes para la época.

La historia del Johan Cruyff

El estadi Johan Cruyff fue inaugurado el 27 de agosto de 2019 para albergar los partidos del Barça Atlètic y del femenino del FC Barcelona a causa del derribo meses después (en febrero de 2020) del Mini Estadi, que tenía una capacidad para 15.276 espectadores, una cifra sensiblemente más alta.

FC Barcelona A VS Ajax. Inauguración Estadi Johan Cruyff. / Javi Ferrándiz

Se inauguró en un partido de juveniles entre el Barça y el Ajax -los dos equipos que tanto amó el mítico Johan Cruyff- con victoria 'ajacied' por 0-2 y ante 5.214 aficionados.

Este domingo no será la primera vez que el primer equipo del FC Barcelona juega en el Estadi Johan Cruyff, pero sí 'debutará' en partido oficial. Lo ha hecho ya en dos Trofeos Joan Gamper. Se 'estrenó' ante la Juventus el 9 de agosto de 2021 con victoria 3-0 (goles de Memphis, Braithwaite y Riqui Puig) de los entonces entrenados por Ronald Koeman ante la 'vecchia signora' de Cristiano Ronaldo... y de Wojciech Szczesny.

Y la segunda ocasión, en la goleada 5-0 al Como de esta misma temporada. Ante 5.967 espectadores y los dobletes de Fermín y Lamine Yamal. También marcó Raphinha. Los tres querrán repetir en un partido histórico por las circunstancias.