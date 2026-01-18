Estabilidad en el banquillo del Barcelona

Contrariamente al Real Madrid, con el sorprendente relevo de Alonso, fichado para tres temporadas y su reemplazo por Arbeloa, en el Barcelona se vive una gran estabilidad en el banquillo. El fichaje de Hansi Flick como entrenador del Barcelona es uno de los mayores aciertos del Barcelona en los tiempos modernos.

Todos los barcelonistas desean que el técnico alemán alargue el máximo posible su estancia dirigiendo al equipo. Ha cambiado la plantilla sacándole un rendimiento extraordinario y su normalidad y exigencia gustan mucho. Flick tiene contrato hasta junio del 2027.

Por tanto, como poco esta temporada y la próxima e incluso, como ya se ha publicado y reconocido por el propio club, existe el deseo de ir alargando más su contrato con el Barcelona. Flick, sin embargo, va paso a paso y poco a poco. Decidirá según sus sensaciones sin atarse a largo plazo aunque reconoce que está encantado en el club y en la ciudad.

El Barcelona, como es su obligación, tiene en mente nombres de técnicos futuros para el banquillo azulgrana con el deseo de que sea lo más tarde posible. Y ahí aparecen dos nombres con mucha fuerza por encima del resto: Luis Enrique, actual técnico del PSG, pero que parece que no estará mucho tiempo en el conjunto parisino; y Mikel Arteta, el flamante técnico del líder de la Premier, el Arsenal, y uno de los técnicos de moda del fútbol mundial.

Ambos son de los entrenadores más valorados en estos momentos y que recibiría el barcelonismo con los brazos abiertos. La sucesión será larga, esperemos, pero dos de los que más gustan tienen pasado culé: Lucho y Arteta.