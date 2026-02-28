Esprint final para llegar a las 2.337 firmas necesarias

Los cuatro precandidatos a la presidencia del FC Barcelona, Joan Laporta, Víctor Font, Xavi Vilajoana y Marc Ciria, tienen de plazo hasta el próximo lunes a las 21.00 horas para entregar en la Oficina d'Atenció al Barcelonista las 2.337 firmas que necesitan para convertirse en candidatos.

Este sábado era un día importante para todos ellos, pues era el último con partido en el Spotify Camp Nou y la actividad ha sido frenética. El presidente saliente, Joan Laporta, ha iniciado el fin de semana en Badalona. En el Club Nàutic ha departido con socios de la entidad, a los que ha explicado su proyecto. De Badalona es el cantante Edu Esteve, autor e interprete de la canción de campaña de Laporta. Esteve ha estado presente en el acto y ha interpretado la canción junto a un eufórico Laporta, que horas más tarde se ha dado un baño de masas en el trayecto que ha hecho desde el Hotel Grand Hyatt hasta el Spotify Camp Nou, donde ha seguido el partido entre el equipo de Hansi Flick y el Villarreal en compañía de varios miembros de su equipo. “Si a los demás candidatos no les gusta que cocinemos macarrones es su problema. Veo que están muy pendientes de nosotros”, dijo en referencia a las críticas de sus rivales.

Joan Laporta con el cantante Edu Esteve / SPORT

Posteriormente, se lo pasó en grande en las gradas con la goleada del equipo azulgrana. Botó en el típico cántico contra el Real Madrid y con corte de mangas incluido tras uno de los goles de Lamine Yamal.

Víctor Font, líder de 'Nosaltres', ha organizado una fiesta y vermut popular en su sede de la Avinguda Diagonal de Barcelona antes del partido ante el Villarreal. Y la sorpresa ha sido mayúscula para los allí presentes, pues hasta allí se ha acercado Xavi Hernández para dar su firma y su apoyo al empresario de Granollers. El egarense, que fue pilar de la estructura deportiva de Font en las elecciones de 2021, ha llegado acompañado de su pareja, Núria Cunillera y de sus padres. Los cuatro han firmado por Font. "Xavi tiene claro que hace falta un cambio de rumbo en el club. Estamos muy contentos que una leyenda como Xavi, el mejor centrocampista de la historia del club haya venido a darnos su apoyo", ha explicado Font

Xavi, entrenador del Barça entre 2021 y 2024 con Laporta en la presidencia, no tiene buena relación con el presidente saliente desde que dejó el banquillo azulgrana. “Me parece normal que Xavi muestre su apoyo a quien quiera, está en su derecho. Son unas elecciones democráticas”, dijo Laporta al respecto.

Xavi da su firma a Víctor Font / Dani Barbeito

También pasó por la sede electoral de ‘Nosaltres’ para apoyar a Font quien fue candidato a la presidencia del club en 2010 y 2015, Agustí Benedito. Lo intentó también en 2021 pero no superó el corte de las firmas. Font ha asegurado que su precandidatura ya ha superado las firmas necesarias.

Otro de los precandidatos con actividad este sábado ha sido Marc Ciria. En su original precampaña. Ciria encargó un grafiti cerca del Spotify Camp Nou como homenaje a los socios más mayores de la entidad. El mural, pintado durante la noche, ha aparecido en Travessera de Les Corts. El grafiti ha sido realizado por los artistas Ivan Astro y Adrià Bosch y en él puede leerse la siguiente frase: "Els socis/es del Barça seran sempre els nostres VIPS". El mural es un reconocimiento a los socios más veteranos y forma parte del Plan 5-25-50 que ha sido presentado ya por Ciria en precampaña. Antes del encuentro entre el Barça y el Villarreal, trabajadores del club borraron la parte del mural que correspondía al Moviment 42, nombre de la precandidatura de Ciria.

Imagen del grafiti realizado por la precandidatura de Marc Ciria / SPORT

Intenso ha sido el día para Xavi Vilajoana, que ha tenido que multiplicarse. Ha empezado el sábado haciendo campaña en Sant Esteve Sesrovires para desplazarse más tarde hasta el Spotify Camp Nou. Se ha paseado en compañía de varios miembros de su precandidatura por los diferentes puntos de recogida de firmas que tenía en los alrededores del estadio. Vilajoana ha hecho la previa del encuentro en Casa Pin, bar cercano al estadio barcelonista. Allí ha coincidido con Víctor Font, ambos han intercambiado unas cuantas frases. Font, por cierto, ha protagonizado una de las anécdotas de la jornada cuando uno de los muchos voluntarios que Ciria ha desplegado por los alrededores del estadio le ha pedido la firma.

Xavi Vilajoana hizo la previa del partido en Casa Pin / Dani Barbeito

Tras el 4-1 ante el Villarreal, quien no ha descansado ha sido Vilajoana. Desde la tribuna del Spotify Camp Nou ha visto el encuentro para más tarde desplazarse hasta Girona para seguir haciendo campaña y recogiendo apoyos y firmas.