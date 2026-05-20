La espina clavada de Marc Bernal

Aunque ha participado esta temporada en 32 partidos y todavía falta cerrar la temporada este sábado en Mestalla, la sensación es que han quedado ganas de ver más a Marc Bernal. Por dos motivos. El primero, porque después de pasarse casi un año lesionado de la rodilla y tras una dura recuperación, tanto en el club como en el staff técnico ha prevalecido la máxima prudencia en su regreso. Y la segunda razón, que cuando el centrocampista de Berga pudo tener continuidad y dar lo mejor de sí, tuvo un gran impacto en el equipo, ya no solo en su función primordial, la de pivote defensivo, sino también en la capacidad de llegar al área contraria y marcar goles (firmó 5 goles en el período entre el 22 de febrero y el 18 de marzo).

Champions

Bernal recibió el alta médica a mitades del pasado mes de septiembre, de hecho solo faltó en los primeros tres partidos de LaLiga, pero no fue hasta entrado el mes de febrero que, en ausencia de un Frenkie de Jong en ese momento lesionado, pudo sacar la cabeza en el once titular. Hansi Flick siempre le ha mostrado una gran confianza, pero también ha ejercido de protector. Hasta que el técnico alemán se dio cuenta de que no tenía más sentido seguir dosificando casi al extremo sus minutos.

Bernal y Raphinha / Valentí Enrich

Cinco goles esta temporada

Y cuando pudo jugar y sentirse importante, Marc Bernal no perdió el tiempo. Exhibió su capacidad más llegadora y volvió a recordar al de principios de su primera temporada, antes de la lesión, cuando Flick quedó prendado de un futbolista con enormes capacidades físicas (mide 1,93 de altura) y técnicas. La Larga recuperación no fue en vano, pues aprovechó el centrocampista para ganar en masa muscular y velocidad con exigentes ejercicios dentro y fuera del club.

Marc Bernal: "Flick me dijo que aprovechase el partido y es lo que he hecho" / x

Un esguince de tobillo cortó esta sonada progresión tras marcar en las tres competiciones (Champions, Liga y Copa del Rey) y se perdió cuatro partidos, pero en los dos últimos de Liga recuperó la titularidad y las buenas sensaciones. Este sábado vuelve a Mestalla, el estadio en el que debutó de la mano de Hansi Flick. Un partido especial para el de Berga, para cerrar el círculo que dos años en los que ha habido de todo.

La selección en el horizonte

Pero seguro que lo mejor de Marc Bernal está por venir y que esta espina clavada de no haber podido mostrar todo lo que tiene, y con regularidad, se la quita el de Berga la próxima campaña. Debe ser la de su confirmación. Con el Barça, pero también a nivel de selección.

Judit Alcaraz, Gisela Hoste, Nil Torner

A sus 18 años (cumplirá 19 el próximo martes), Marc Bernal ya ha logrado debutar con la selección sub-21 con el objetivo de la próxima Eurocopa en el horizonte y por qué no, una absoluta donde ya están establecidos sus compañeros de generación Pau Cubarsí y Lamine Yamal.