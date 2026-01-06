"Espero que Rashford vuelva al United"

Si Ruben Amorim era uno de los grandes escollos de Marcus Rashford en el Manchester United, este se ha evaporado de un plumazo. El club inglés ha despedido al técnico luso después de la mala marcha del equipo y empieza una nueva era en Old Trafford. El actual delantero del Barça se fue de los 'red devils', entre otras cosas, por su mala relación con el ex del Sporting de Lisboa, que este pasado verano lo apartó del grupo.

Marcus ha crecido mucho esta temporada y se ha vuelto una pieza importante para Hansi Flick en el Barça. Primero, por las bajas, como titular indiscutible y las últimas semanas entrando más como revulsivo. Sobre el caso de Rashford ha hablado un ex del Manchester United como Owen Hargreaves, que llegó incluso a levantar una Champions League con el conjunto de Manchester (tiene otra con el Bayern de Munich).

LA DECISIÓN DE DESPEDIR A AMORIM

"Espero que Marcus regrese porque es un jugador especial, no sé qué pasó entre Marcus y Ruben, pero no creo que se pueda negar su talento", asegura el exfutbolista inglés. "Me sorprendió, y creo que a todos les sorprendió, la decisión de despedir a Amorim", asegura Hargreaves a 'TNT Sports'. "El United no estaba jugando excepcionalmente bien, pero aún estaba en una posición en la que terminar entre los cuatro o cinco primeros era realista.

Roony y Rashford, junto a Ferran Torres, celebrando un gol / Valentí Enrich

"No creo que Marcus debiera haber estado en una posición donde cargara con el peso de todo. En nuestro equipo, él habría sido el tercero o cuarto, así que no tendría que asumir toda la responsabilidad, porque se le habría quitado gran parte de encima", subraya el ex de United y Bayern.

DEMASIADA RESPONSABILIDAD PARA LOS JÓVENES

"Se priorizó demasiado a estos jóvenes para que fueran el centro del campo, y nunca debieron haber llegado a esa posición con tan solo 20 años. Necesitaban un delantero de entre 26 y 28 años, y así los jóvenes podrían haber aprendido el oficio como todos los que habían estado antes en el club", matiza Owen respecto a la planificación de Amorim.