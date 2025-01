"Espero que el Bayern se acerque a De Jong para que salga del Barça"

El exfutbolista Ruud Gullit entra de pleno en el debate sobre el futuro de Frenkie de Jong. Gullit admite que el centrocampista debe dar ya por finalizado su ciclo en el Barça para ir a un equipo que le de más protagonismo y se adapte mejor a sus carecaterísticas como futbolista: "Espero que encuentre una solución. Espero que se le acerque un club que le convenga para que pueda salir del Barça. Es la hora de buscar otra cosa. ¿Qué club sería perfecto? El Bayern. El Bayern sería perfecto para Frenkie. Sería fantástico para ellos".

Gullit reconoció que Frenkie de Jong no debe aguantar más en el Barça porque queda claro que Hansi Flick no le ve como titular y podría echar a perder toda su carrera como futbolista: "Me gustaría que De Jong volviera a jugar a fútbol. No debería sentarse en el banquillo. Tiene 27 años y está en sus mejores años. Debe cambiar ya esta situación", indicó el exdelantero.

Gullit también reconoció que no es bueno para De Jong tanto rumor: "Hay mucho ruido. Eso es algo normal en el mundo del fútbol que se hable de las ofertas y más con unn jugador que no tiene minutos. Creo que también los clubs saudíes deberían sondear su incorporación porque se trata de un grandísimo jugador". Para Gullit, y una vez recuperado de su lesión en el tobillo, el holandés debe estabilizar su carrera deportiva y en el Barça va a ser muy difícil que lo pueda realizar.