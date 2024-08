"No espero un ambiente caliente, seguro que habrá muchos turistas"

Ernesto Valverde conoce muy bien la Ciudad Condal y, en particular, Montjuïc. En el Estadi Olímpic dirigió al Espanyol muchos partidos. Ahora en el Athletic Club, esta vez lo visitará desde el otro lado, a domicilio.

El 'Txingurri', con pasado en el Barça, dejó claro en la rueda de prensa previa al encuentro que no espera un ambiente tenso en el feudo (momentáneo) del FC Barcelona: "He jugado muchos partidos en Montjuïc y te aseguro que no es el ambiente más caliente del mundo. Habrá muchos turistas, la gente animará a su equipo, hay mucha distancia con el campo. No espero nada especial".

SIN OPINIÓN SOBRE EL NUEVO BARÇA

Acerca de cómo ve al nuevo Barça, se mostró escéptico: "De momento no hemos visto demasiado. Todavía no se aprecian los cambios aunque entiendo que el entrenador quiere implantar su idea. Hay jugadores jóvenes que han entrado en el centro del campo y entiendo que con el paso de los partidos veremos algo más claro. Mantienen lo de la línea arriba, apretar altos".

RECUPERA A JULEN BAJO PALOS

"Julen ya participó ayer y antes de ayer. Hoy ha hecho el entrenamiento completo. Es cierto que llevo tres porteros, pero está bien. Djaló ayer participó muy poco y hoy lo ha hecho completo pero necesita más sesiones. No estará mañana", comentó el 'Txingurri'.

EL RUIDO CON NICO

Partido con morbo con Nico: "No creo que le afecte, lo veo muy bien. No veo ningún problema. Es posible que haya habido ruido todo este tiempo, pero hay que separar lo que es importante. Es el ruido que acompaña al fútbol, para periódicos y tertulias. Lo vemos contento, bien".

Irrupción de Nico: "Nico empezó de suplente el primer día y en cualquier momento puede serlo. Los jugadores tienen que hacer su camino, no compararlos. Hay que dejar que corra el aire. Veo a Lamine con 17 años y juega con una soltura...".

EL BARÇA, CON JUGADORES SIN INSCRIBIR

Jugadores sin inscribir en el Barça. ¿Qué le dice a Valverde? "No es una cuestión que me lleve demasiada preocupación. Solo conozco mis problemas, los de los demás nos dan igual".

Análisis del debut contra el Getafe: "No estuvimos tan bien como nos hubiera gustado, pero hay que reconocer que el Getafe fue muy fuerte en los duelos, en las disputas. No nos dejó hacer nuestro juego. Hay que reconocerlo. Tenemos que ponernos las pilas porque tenemos una semana dura: Barça, Valencia y Atlético".