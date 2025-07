Marc-André ter Stegen ha tomado la decisión de pasar por el quirófano para solucionar sus problemas de espalda y este jueves ha emitido un comunicado para informar que estará “tres meses de baja” tras la operación. El FC Barcelona, que también ha emitido una nota oficial, no ha especificado los tiempos de recuperación previstos públicamente, pero de puertas hacia dentro considera que el portero podría estar más tiempo, unos cuatro o cinco meses, en el dique seco.

No se trata una cuestión menor, pues LaLiga no permitirá que el Barça aproveche el 80% del salario de Ter Stegen para inscribir a Joan Garcia si la lesión del alemán no se considera de gravedad, esto es, si implica cuatro meses o más de baja. En cualquier caso, será la comisión médica independiente de la patronal la que tomará una decisión cuando reciba toda la información de la intervención a la que se someterá la semana que viene.

Jordi Ardèvol, miembro de la comisión médica de LaLiga y que estuvo 16 años en el FC Barcelona, de los cuales cuatro como jefe de los servicios médicos, ha asegurado en el ‘Tot Costa’ de ‘Catalunya Ràdio’ que “es de esperar que la recuperación de Ter Stegen sea un poco más compleja”. “La posición del portero es muy significativa en referencia al tipo de lesión. El portero hace muchas flexiones y extensiones de tronco, hace muchas más rotaciones que un jugador. Tiene movimientos súbitos del tronco y de la columna vertebral. Es mucho más exigente para esta parte del cuerpo”, ha justificado.

Ardèvol, que ha dejado claro que no tiene “información concreta ni detalles de la lesión de Ter Stegen”, ha abierto la puerta a que el hecho de que sea una recaída pueda tener consecuencias en la gravedad de la lesión. “Si es en el mismo nivel vertebral sí, pero no tengo datos para responder con solvencia”, ha apuntado.

El doctor forma parte de la comisión médica de LaLiga que acabará determinando si el Barça puede inscribir o no a Joan Garcia con el sueldo liberado por Ter Stegen, pero no podrá tomar partido en esta decisión al haber trabajado en el club azulgrana durante 16 años. Se mantendrá al margen. Ardèvol, por consiguiente, deberá mantenerse al margen.