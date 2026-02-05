¿Qué puede esperar el Barça de Onstein? Así juega "un defensa moderno" que salió de su zona de confort

El Barça ha aprovechado el mercado de invierno para concretar varias apuestas de futuro sin asumir apenas riesgos económicos. Juwensley Onstein (18 años), Patricio Pacífico (19) y Hamza Abdelkarim (18) llegan para reforzar al filial, pero sus perfiles encajan con lo que el club busca para el primer equipo este verano: un central zurdo, un lateral polivalente y un '9' clásico.

En el caso de Onstein, el Barça apuesta por un perfil muy buscado: un central zurdo de gran envergadura (1,88 m) que transmite mucha tranquilidad. A pesar de su apariencia, lo primero que entra por los ojos de su juego es la pausa con la que afronta situaciones con y sin balón. Esta combinación de físico y buen pie lo convierten en un perfil atípico.

Onstein no es un central particularmente agresivo que se exponga jugando al límite. Ni tiende a irse con facilidad al suelo ni busca anticiparse constantemente al delantero con acciones de riesgo.

Algunos scouts que han hecho un seguimiento del central apuntan a su capacidad de adaptarse a cualquiera escenario como central, incluso en su lado menos bueno. "No tiene dificultades para jugar con su pierna débil, y de hecho la usa con continuidad y éxito. Puede jugar en cualquier posición de central de una defensa de tres o de cuatro".

La escuela del Ajax

Formado en las inferiores del Ajax, se marchó al Genk por dos motivos: el primero, porque los belgas le plantean un camino más rápido al primer equipo y el segundo, porque los ajacied le ofrecieron unas condiciones promedio, a pesar de ser una de las grandes promesas de la cantera.

Stijn Haeldermans, el entonces coordinador del Genk, explicó así la apuesta del club por el central: "Juwensley se distingue como defensa central por su velocidad y presencia física combinadas con técnica y buena salida de balón. Se atreve a filtrar balones y jugar con espacio a la espalda. En resumen, un defensa moderno que encaja perfectamente con la visión de juego del Genk".

Onstein, en una imagen posando con la indumentaria del Genk / Genk

Puntos fuertes

En esta misma línea, se expresan scouts consultados por este diario sobre sus puntos fuertes: "en situaciones de posesión suele ser quien inicia la acción. Se le busca y transmite seguridad, pero también tiene confianza para acciones fuera de su zona de confort. Sin balón, defiende muy bien la profundidad. Es un defensor completo".

Onstein, que ha sido internacional en las inferiores de Países Bajos, confirmó en el filial del Genk (segunda división belga) las virtudes en las que también se ha fijado el Barça. El defensa no llegó a debutar con el primer equipo, pero los técnicos creen que tiene potencial para ser un central interesante en el futuro. Además, en el filial azulgrana se encontrará un contexto parecido al que está acostumbrado, un equipo que tiene el balón y que juega con la defensa adelantada.

Hamza Abdelkarim y Juwensley Onstein entrenan por primera vez con el Barça Atlètic / FCB

Su gran reto

Uno de sus mayores retos será seguir creciendo en los duelos, a pesar de jugar en un equipo dominante que casi siempre tiene el balón. Sus condiciones físicas, a menudo superiores a las de sus rivales, hace que a veces pueda ser demasiado confiado en duelos directos, donde podría aprovechar aún más su cuerpo.

Onstein ya ha podido participar en varias sesiones con el filial, pero todo apunta que a aún no está listo para competir. El neerlandés viene de un proceso de inactividad y le han preparado un plan específico de, entre dos y tres semanas, como puesta a punto, así que su debut deberá esperar.