Esperan la llegada de Jesse Bisiwu a Barcelona en los próximos días

El Barça espera poder hacer oficial en breve una de las apuestas de futuro más firmes de la dirección deportiva, el delantero procedente del Brujas Jesse Bisiwu; un fichaje por el que se ha trabajado a fondo en los últimos meses para conseguir que el conjunto belga acepte la salida de una de sus más brillantes promesas a cambio de diez millones de euros y un 30 por ciento de un futuro posible traspaso.

Cartas bien jugadas

El Barça supo jugar sus cartas, consciente de que el Brujas se había quedado en una posición de debilidad cuando el joven extremo derecho (18 años) se negó a firmar la renovación. Los informes de Joao Amaral alertaron del talento del futbolista y de su situación contractual, ya en 2025. Su contrato expiraba el 30 de junio de 2027 y a la entidad flamenca únicamente le quedó la opción de sentarse a negociar una salida lo más ventajosa posible.

La intención inicial es que Jesse Bisiwu se incorpore a la disciplina azulgrana para jugar en el Barça Atlètic a las órdenes de Juliano Belletti. Otra cosa es que desde el inicio estará en la dinámica de la primera plantilla,si es posible ya en el stage de pretemporada en el St.George’s Park de Birmingham. Supervisado por Flick, será Hansi quien evaluará cuándo toca su salto definitivo.

El Barça se ha beneficiado del deseo de Jesse de jugar en el Spotify Camp Nou, a pesar de que había varios clubes de la Premier que intentaron cerrar su fichaje. La temporada no fue fácil para un Bisiwu que tuvo que capear algunas lesiones y también pagó con el banquillo su decisión de no renovar por el Brujas.

Apuesta en firme

Con este movimiento, Deco y su departamento han hecho un movimiento de mercado de futuro con una apuesta económica muy potente para un futbolista tan joven, pero que puede ser un enorme acierto si el delantero belga confirma las expectativas que generó en el último Mundial sub 20.

Hablamos de un extremo rápido, hábil y descarado, que busca siempre que puede el uno contra uno; con envergadura (1,86 metros) y una zancada potente que invita a soñar con un delantero que aporte vértigo y talento si se confirman las expectativas. No han faltado las comparativas con Ousmane Démbélé, que deslumbró de manera precoz en el Borussia Dortmund y ahora brilla en el PSG tras su paso por el FC Barcelona.