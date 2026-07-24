El esperado debut de Adeyemi con el Barça tendrá que esperar

Karim Adeyemi fue presentado oficialmente el jueves como nuevo futbolista del FC Barcelona, aunque ya llevaba unos días en la Ciudad Condal, pendiente de que se cerrara definitivamente el acuerdo y este viernes por la mañana ya pudo ejercitarse por primera vez con su nuevo equipo a las órdenes de Hansi Flick, su gran valedor. Por la tarde, a partir de las 20.00 horas, el conjunto azulgrana se enfrentó al CE Europa, de la Primera RFEF, en un partido de entrenamiento a puerta cerrada, que ni siquiera fue catalogado de amistoso desde la entidad barcelonista. El extremo alemán no tuvo minutos, así que el debut se emplazó para la gira por Inglaterra de la próxima semana.

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Karim Adeyemi vivió un día muy intenso el jueves con la firma del contrato y su presentación. Un día de emociones, de alegría, pero también cansado. Esta mañana ha podido conocer a sus nuevos compañeros (aunque muchos de ellos están de vacaciones tras la disputa del Mundial) y entrenarse en el reencuentro con Flick, quien ha puesto un interés especial en contar con un futbolista al que hizo debutar con la selección absoluta de Alemania cuando Hansi era el seleccionador germano.

Paso a paso con Karim

Tanto Hansi Flick como su cuerpo técnico, al que se ha añadido el preparador físico Benjamin Kugel, han considerado que es mejor no hacerle entrar todavía en una dinámica más competitiva como es un partido, aunque sea de entrenamiento, e ir siguiendo los pasos lógicos. Hansi Flick ha concedido a sus futbolistas descanso el fin de semana, así que el próximo entrenamiento, y la segunda sesión de Karim Adeyemi con el FC Barcelona, será ya en tierras inglesas, en St. George's Park el próximo lunes 27 de julio. El viernes 31, los de Hansi Flick se medirán al Birmingham City y con una semana larga de entrenamientos a sus espaldas, es más que probable que ya disponga de minutos el extremo alemán.

Lo curioso del caso es que en el acta que la Federació Catalana de Futbol colgó en su página web, apareció Karim Adeyemi en un grupo reducido de suplentes y con el dorsal 14. Pero desde el principio, como insistió el propio club, estaba decidido que el ex del Borussia Dortmund no iba a participar en el 'partidillo' contra los escapulados. No estuvo ni sentado en el banquillo.

En todo caso, ya habrá tiempo para presenciar las evoluciones de un Karim Adeyemi que ha llegado al Barça para reforzar el ataque, desbordar con su velocidad y trabajar mucho en la presión. Un futbolista completo y peculiar, que a buen seguro dará que hablar.