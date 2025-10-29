A la espera del mejor Koundé para relanzar al Barça de Hansi Flick

La mejor versión de Jules Koundé todavía está por llegar esta temporada. Una versión que convierte al francés un futbolista imprescindible para Hansi Flick, con capacidad para subir y bajar la banda sin descanso, para combinar con un Lamine Yamal (que tampoco anda del todo fino) y hasta para marcar goles decisivos como el de la pasada final de la Copa del Rey que bien valió un título.

La asistencia de Koundé a Rashford en el primer tanto del inglés / Telefónica

En el Santiago Bernabéu, Koundé jugó condicionado por unos problemas físicos en el gemelo que le hicieron incluso ser duda y se notó en su rendimiento. Vinicius le ganó la partida y tampoco encontró ayudas en una defensa desbordada que parece no ser la misma desde la salida de Iñigo Martínez al fútbol árabe. Y en ataque, el parisino gozó de una magnífica oportunidad a pase de Lamine, que posiblemente en condiciones más pletóricas, hubiera sido gol.

Pero es que ya no había estado el francés como nos tiene acostumbrados en el derbi catalán de unos días antes contra el Girona, dando una inquietante sensación de inseguridad.

Ya sea por las dificultades que se encuentra el Barça actual al hacer la línea, ya sea por problemas físicos, lo cierto es que no es el Koundé de hace solo unos meses y el equipo está a al espera de reencontrarse con su mejor versión, la que le llevó la temporada pasada a marcar 4 goles y a repartir 8 asistencias, y sobre todo, a dar muestras de una gran seguridad defensiva en el lateral derecho.

Los números lo refrendan

Los números también acompañan estas sensaciones. Por ejemplo, en aspectos referentes a la construcción del juego, su media en LaLiga la pasada campaña fue de 79 por partido y ahora está en 65,9. Koundé promedió el año pasado 50 pases precisos y ahora está en 43.6.

Y en cuanto a los apartados defensivos, esta campaña recupera un promedio de 2.3 balones por partido, mientras la temporada pasada fue un punto más, de 3.3. También ha bajado ligeramente la media de despejes (de 1.8 ha pasado a 1.4).

No son diferencias muy elocuentes, pero sí pueden ayudar a entender la situación. La cuarta temporada de Jules Koundé en el Barça apuntaba a mucho más, con una renovación hasta 2030 ganada a pulso como impulso definitivo. Pero Jules fue suplente los dos primeros partidos ligueros, en los feudos de Mallorca y Levante, en detrimento de un Eric Garcia que cumplió, y con creces, en el lateral. Quizás fue un síntoma que, en ese momento, no se le dio una mayor importancia.