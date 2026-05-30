Así fue la espera de Gordon antes de la firma de su contrato por el Barça

Anthony Gordon, 25 años, causó una grata impresión a su llegada a Barcelona. No provocó ruido mediático ni fue seguido por una corte excesiva de amigos que le acompañaran para vivir una fiesta. Su vida en el hotel en el que se instaló fue de total tranquilidad y calma. Sin ningún alboroto.

Gordon se alojó en el hotel Torre Melina Gran Meliá, donde habitualmente se concentran los jugadores del FC Barcelona, y lo hizo con discreción. El jugador almorzó tranquilamente en el restaurante de la instalación junto a sus representantes y sus acompañantes, mientras esperaba de forma paciente que se concretara su fichaje.

Gordon, a su llegada a Barcelona / Valentí Enrich / SPO

Pasaron varias horas hasta que se limaron todos los flecos burocráticos con el Newcastle y el futbolista se lo tomó con calma. Tenía la palabra de su entrenador, Eddie Howe, de que el traspaso sería una realidad y sabía que se iba a cerrar, aunque se demoró más de la cuenta. Gordon no se puso nervioso y esperó a que lo llamaran para desplazarse a las oficinas del Spotify Camp Nou y estampar la firma de su nuevo contrato que le vincula hasta el 2031 con el FC Barcelona.

Cena en el lobby

Una vez firmó y compareció ante los medios, Gordon no tuvo la tentación de conocer la noche barcelonesa y se volvió a refugiar en el hotel. Cenó en el lobby junto a su pareja, unos pocos amigos y amigas, y ya se fue a descansar.

Ni tan siquiera probó el nuevo bar de la terraza del hotel, el Entrecielos, desde donde se disfrutan de unas vistas espectaculares y se sirven cocktails de autor. Gordon prefería la tranquilidad y disfrutar con su entorno más cercano de uno de los momentos más felices de su vida como es el fichaje por el FC Barcelona.

Gordon cenó tranquilamente en el hotel tras su presentación / Dani Barbeito / SPO

El delantero pudo descansar tras una jornada de grandes emociones y ya prepararse para su vuelta a Inglaterra para concentrarse con su selección de cara al Mundial. La concentración se inicia este lunes 1 de junio cuando el equipo viaja a tierras norteamericanas.

En Florida para la Copa del Mundo

Thomas Tuchel ha instalado su cuartel general en Palm Beach, Florida, hasta viajar el 13 de junio a Kansas City, donde ya se pondrán las pilas para el arranque mundialista. Inglaterra tendrá un partido muy exigente el 17 de junio en Arlington (Texas) frente a Croacia para empezar la competición.

Posteriormente, Inglaterra se medirá a Ghana y Panamá, en dos duelos que no serán una perita en dulce precisamente. De ahí que Thomas Tuchel se haya puesto serio desde el primer día y los futbolistas deben llegar con los cinco sentidos puestos en el torneo.

Tomas Tuchel cuenta con Anthony Gordon para el Mundial / Dani Barbeito / SPO

Anthony Gordon así lo ha hecho. Ha firmado por el FC Barcelona antes de centrarse en el Mundial, ha pasado de puntillas por la ciudad condal y de vuelta debe ser una de las estrellas de los ingleses en esta Copa del Mundo.

El final de temporada ha sido espectacular para el ex futbolista del Newcastle con su entrada en la polémica lista de Tuchel para el Mundial, como Tren, Foden o Palmer, y quiere demostrar que su elección está plenamente justificada.

Tuchel quiere un equipo con alma competitiva y sabe que con Anthony Gordon se asegura un futbolista que pondrá toda la carne en el asador para mostrarse al mundo.