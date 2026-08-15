Las espectaculares pruebas de iluminación del nuevo Camp Nou

El nuevo Spotify Camp Nou ya ha recuperado el fútbol, pero el estadio todavía continúa incorporando y poniendo a punto algunos de los elementos que terminarán de definir su imagen exterior. Uno de ellos es la iluminación de las baldosas cerámicas que recubren la fachada, cuyo funcionamiento ha quedado ahora registrado en un vídeo publicado en redes sociales.

Las imágenes muestran el funcionamiento del sistema sobre las propias piezas cerámicas y permiten hacerse una idea mucho más precisa de cómo responderá la fachada una vez esté completamente terminada. Un detalle que hasta ahora se había podido imaginar a través de recreaciones y diseños, pero que ahora empieza a verse sobre el propio estadio.

La iluminación de estos elementos será uno de los grandes atractivos visuales del nuevo Camp Nou. Las baldosas no tendrán únicamente una función arquitectónica y decorativa, sino que también podrán convertirse en una superficie iluminada capaz de transformar por completo la apariencia exterior del recinto.

Una fachada que cobrará vida de noche

Uno de los principales cambios respecto al antiguo Camp Nou será precisamente la imagen exterior del estadio. La nueva fachada contará con una gran cantidad de elementos cerámicos que rodearán el recinto y que, con el sistema de iluminación activado, ofrecerán una imagen completamente diferente durante la noche.

La iluminación también permitirá potenciar la identidad del FC Barcelona en el exterior del estadio. Los tonos blaugranas podrán convertirse en uno de los grandes protagonistas de la fachada cuando el sistema funcione a pleno rendimiento.

La fachada, por tanto, no será una superficie estática cuando llegue la noche. La iluminación añadirá un componente visual que permitirá cambiar la percepción del estadio y convertirlo en un elemento mucho más reconocible desde el exterior.